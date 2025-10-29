Новое торговое соглашение ЕС с Украиной вступает в силу в среду, несмотря на то, что Венгрия, Польша и Словакия сохраняют запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это лишь одна из сложностей интеграции Украины в Евросоюз.

29 октября в силу вступило соглашение, направленное на дальнейшую либерализацию торговли между ЕС и Украиной. Оно заменит договор 2016 года и расширит беспошлинный доступ на европейский рынок для украинских товаров и услуг.

"Мы взаимодействуем со всеми сторонами, чтобы попытаться найти решения, — заявила во вторник заместитель официального представителя Еврокомиссии Ариана Подеста. — Мы считаем соглашение стабильной, справедливой основой, которая может быть надежной как для ЕС, так и для Украины, чтобы обеспечить постепенную интеграцию в наш единый рынок, обеспечивая при этом стабильные торговые потоки".

Новое соглашение включает в себя гарантии, ограничивающие импорт некоторых продуктов, таких как зерно и нефть.

Тем не менее Венгрия, Польша и Словакия так и не сняли запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Евросоюз полностью открыл рынок для агропродукции из Украины после начала полномасштабного вторжения, поскольку Черное море — жизненно важный экспортный коридор для Киева — оказалось фактически заблокировано.

Появившиеся сухопутные коридоры в ЕС, предназначенные для поддержания украинского экспорта, вызвали гнев фермеров соседних стран, которые обвинили Брюссель в допущении нечестной конкуренции.

Политическая сторона вопроса

Вопрос приобрел политическую окраску, оказав влияние на всеобщие выборы в Польше в 2023 году и усилив напряженность в Словакии и Венгрии.

"После войны импорт сельскохозяйственной продукции в ЕС удвоился. По сравнению с довоенным уровнем он вырос на 117%", — сказала Euronews эксперт Центра европейских политических исследований (CEPS) Тинатин Ахвледиани.

При этом она добавила, что вопрос "был излишне политизирован, потому что эти украинские товары легко поглощались соседними странами".

Основной сельскохозяйственный экспорт Украины — зерно, сахар и масло — это в основном непереработанная продукция.

"Это дополняет торговлю ЕС, поскольку союз в основном экспортирует переработанные сельскохозяйственные товары. Украинские товары пользуются большим спросом на рынке ЕС. Это объясняет, почему Украина является третьим по величине партнером по импорту для Евросоюза после Бразилии и Великобритании", — отметила Тинатин Ахвледиани.

Новое торговое соглашение включает "защитную оговорку", позволяющую любой из сторон вводить защитные меры, если растущий импорт наносит ущерб отечественной промышленности.

Однако это не уменьшило беспокойства в соседних странах.

"Хотя Брюссель хочет отдать деньги фермеров Украине, мы защищаем ресурсы, средства к существованию венгерских производителей и наш рынок", — написал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в Facebook в понедельник, когда он и его коллеги по ЕС встречались в Брюсселе.

Продолжающийся спор иллюстрирует более широкие препятствия, стоящие на пути Украины к членству в ЕС.

Внутри блока некоторые обеспокоены тем, как огромные сельскохозяйственные мощности Украины — 42 миллиона гектаров обрабатываемых земель, самые большие в Европе — повлияют на Единую сельскохозяйственную политику (ЕСХП), которая распределяет средства в зависимости от размера фермы.

Даже если выплаты в рамках ЕСХП будут реформированы таким образом, чтобы ориентироваться на производство, а не на площадь земли, "Украина остается вполне конкурентоспособной, — говорит Ахвледиани. — Решение может заключаться в том, что ЕС включит в договор о вступлении переходные меры, которые ограничат выгоду от определенных политик или не дадут выгоды от них вообще. Это может быть сделано в отношении ЕСХП. Это полностью зависит от ЕС".

Президент Румынии Никушор Дан, чья страна также граничит с Украиной, — один из редких лидеров ЕС, который открыто высказался по этому вопросу, заявив, что дискуссия о сельском хозяйстве "еще не завершена".

По словам румынского президента, риски дисбаланса для ЕС "значительны", тем более что Украина "в настоящее время не соответствует стандартам, которые мы предъявляем к сельскохозяйственному сектору в ЕС".

"Обсуждается, что в области сельского хозяйства Украина должна иметь особый статус, чтобы она могла продолжать значительный экспорт в неевропейские страны, в то время как во всех других кластерах к ней должны относиться как к равной", — сказал Дан.