Эксперт объяснил, почему украинские командиры врут о ситуации на фронте 1 1878

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Эксперт объяснил, почему украинские командиры врут о ситуации на фронте
ФОТО: twitter

Украинские командиры врут относительно реальной ситуации на фронте, потому что им проще скрыть эту информацию. Об этом в эфире канала Киев 24 рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Она (ложь, - ред.) происходит на уровне командира бригады и командира батальона. Это те уровни, которые докладывают о состоянии ситуации на поле боя. Если теряется какая-то позиция, то командир обязан передать информацию дальше. Но если он сообщает о потере позиции, он получает, во-первых, приказ восстановить эту позицию. И во-вторых, будет проверка, а может, даже и расследование, почему это произошло. Это для командира страшный "головняк". Ему проще эту информацию скрыть, чтобы не получить все эти проблемы", - пояснил Нарожный.

Он добавил, что эта ложь может накапливаться. Бойцы могут потерять несколько позиций, и россияне продавливают оборону украинских защитников.

"Как преодолеть? Здесь должно быть две стороны. И давить больше на командиров бригад, чтобы они исключительно правду подавали. Но посадить с каждым командиром бригад представителя Генштаба или командира корпуса - это также не сработает. Здесь надо искать консенсус. Чтобы командование понимало, что некоторые позиции теряются по объективным причинам. Например, удары КАБами, преимущество врага в живой силе. И только в такой ситуации мы сможем восстановить ситуацию, когда объективно ситуация будет передаваться", - добавил Нарожный.

#война на украине
(1)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Когда идёт война,то врут все.На войне заканчивается правда.Врут пропагандисты и власть России,врёт власть Украины. При этом капиталисты и власти сообща дружат против своих народов.😈

