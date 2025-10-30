Украинские командиры врут относительно реальной ситуации на фронте, потому что им проще скрыть эту информацию. Об этом в эфире канала Киев 24 рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Она (ложь, - ред.) происходит на уровне командира бригады и командира батальона. Это те уровни, которые докладывают о состоянии ситуации на поле боя. Если теряется какая-то позиция, то командир обязан передать информацию дальше. Но если он сообщает о потере позиции, он получает, во-первых, приказ восстановить эту позицию. И во-вторых, будет проверка, а может, даже и расследование, почему это произошло. Это для командира страшный "головняк". Ему проще эту информацию скрыть, чтобы не получить все эти проблемы", - пояснил Нарожный.

Он добавил, что эта ложь может накапливаться. Бойцы могут потерять несколько позиций, и россияне продавливают оборону украинских защитников.

"Как преодолеть? Здесь должно быть две стороны. И давить больше на командиров бригад, чтобы они исключительно правду подавали. Но посадить с каждым командиром бригад представителя Генштаба или командира корпуса - это также не сработает. Здесь надо искать консенсус. Чтобы командование понимало, что некоторые позиции теряются по объективным причинам. Например, удары КАБами, преимущество врага в живой силе. И только в такой ситуации мы сможем восстановить ситуацию, когда объективно ситуация будет передаваться", - добавил Нарожный.