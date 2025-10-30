Baltijas balss logotype
Парламент Франции поддержал отмену привилегий для алжирцев 0 322

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Парламент Франции поддержал отмену привилегий для алжирцев
ФОТО: pixabay

Национальная ассамблея с минимальным перевесом поддержала резолюцию ультраправых о разрыве соглашения с Алжиром от 1968 года. Оно дает алжирцам льготы при переезде во Францию.

Символическая победа "Нацобъединения"

Национальная ассамблея Франции впервые в истории приняла текст, предложенный ультраправым Национальным объединением". 185 депутатов проголосовали за юридически не обязательную резолюцию, призывающую правительство разорвать соглашение с Алжиром от 1968 года, которое способствует иммиграции алжирцев во Францию. Против высказались 184 депутата, преимущественно из левого крыла.

Голосование с минимальным перевесом стало символической победой "Национального объединения", которое до сих пор была изолировано от центристов и левых так называемым "санитарным кордоном" - неписаным правилом, запрещающим сотрудничать с ультраправыми. "Это можно назвать историческим днём для "Национального объединения" - заявила лидер фракции ультраправых в Марин Ле Пен. Несмотря на то, что резолюция не не является юридически обязательной, Ле Пен призвала правительство учесть позицию парламента и денонсировать соглашение, предоставляющее алжирцам особые условия в вопросах иммиграции и проживания во Франции. "Мы считаем, что больше нет никаких оснований для сохранения этого документа", - пояснила Ле Пен.

Тем временем левый фланг французского парламента осудил результаты голосования. _"_Раньше вашими лозунгами была ненависть к евреям. Вчера - к евреям, сегодня - к арабам. А завтра кто?" - задал ультрапрвым вопрос социалист Лоран Лхардит**.**

Соглашение о льготных условиях миграции было подписано Алжиром и Францией более полувека назад, однако на фоне ухудшения диалога двух стран встал вопрос об актуальности этого документа. Многие политики считают, что привилегии для алжирцев устарели и лишь создают дополнительные проблемы.

Алжир не раз предупреждал Париж, что выступает против любого пересмотра соглашения 1968 года.

#франция #миграция
