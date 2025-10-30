Немецкие ученые выяснили, что центристские партии позволяют крайне правым доминировать в политических дебатах, перенимая их риторику. Высказывания канцлера Мерца об "облике городов" ФРГ - яркий пример, считают эксперты.

Согласно новому исследованию Берлинского научного центра социальных исследований (WZB), партии как право-, так и левоцентристского толка непреднамеренно укрепляют позиции ультраправых, повторяя их идеи и риторику, тщетно пытаясь таким образом снизить их поддержку в обществе.

Лидеры центристов используют все более жесткую антимигрантскую риторику

Авторы работы, опубликованной в конце сентября в European Journal of Political Research, и основанной на анализе более 500 000 статей, которые вышли в шести немецких газетах за 26 лет, сделали вывод: не только крайне правые политики привлекают внимание политического центра к своей повестке дня - также действуют и сами право- и левоцентристские партии.

В течение последних нескольких лет ультраправые неуклонно наращивают свое влияние по всей Европе, а правопопулистская британская партия "Реформировать Соединенное Королевство" (Reform UK) и немецкая "Альтернатива для Германии" (AдГ) теперь часто лидируют в соцопросах. Это происходит несмотря - или, возможно, благодаря - тому факту, что лидеры ведущих центристских партий пытаются завоевать доверие избирателей, принимая все более жесткие меры в отношении миграции и используя все более резкую антимигрантскую риторику.

На этой неделе в ФРГ использование ксенофобской риторики стало предметом острых публичных дебатов, а во многих кругах - и возмущения, после высказываний канцлера Фридриха Мерца об "облике городов" Германии и предполагаемом негативном влиянии на него иммигрантов. Через несколько дней, когда журналист спросил канцлера, что именно он имел в виду, Мерц не стал отказываться от своих слов: "Спросите своих дочерей, что я мог иметь в виду".

Повторение тезисов крайне правых лишь усиливает их позиции?

Такие высказывания отражают риторику, которую используют лидеры левоцентристских партий в других европейских странах: в мае премьер-министр Великобритании Кир Стармер, представляющий лейбористов, подчеркнул, что без дополнительных мер по ограничению миграции страна рискует превратиться в "остров чужаков".

Аналогичное заявление в интервью журналу Der Spiegel в 2023 году сделал предшественник Мерца на посту канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц: "Мы должны наконец начать массовые депортации". Такое же обещание на прошлой неделе дал и Мерц. Происходящее, похоже, свидетельствует о том, что центристские партии считают, что лучшая стратегия борьбы с подъемом крайне правых - это более жесткие заявления и действия в отношении миграции.

Однако, по мнению Терезы Фёлькер, политолога из WZB и одного из авторов нового исследования, данная логика ошибочна. "Если политики право- и левоцентристского толка пытаются привлечь на свою сторону избирателей антимиграционной риторикой, то они повышают значимость проблем, которые находятся в повестке крайне правых, - считает она. - Когда партии политического мейнстрима повторяют антимигрантские тезисы крайне правых, они выносят такие идеи из маргинальной сферы в центр общественной дискуссии. Таким образом, они легитимизируют ультраправых и их требования. Те, кто берет на вооружение способы интерпретации и темы, свойственные крайне правым, способствуют распространению их идей".

Все партии должны реагировать на запросы общества

Между тем далеко не всех экспертов убедили выводы исследования WZB. Уве Юн, политолог из Университета Трира, считает, что хотя высказывания Мерца об "облике городов" Германии могут вызывать поляризацию в обществе, в действительности политический мир гораздо сложнее, чем это отражено в исследовании, поэтому политикам приходится искать и использовать разные стратегии.

"Это корреляция, а не причинно-следственная связь, - отметил политолог в интервью DW. - Они (авторы исследования. - Ред.) не могут доказать, что рост популярности крайне правых действительно можно объяснить этим. Консервативные партии, как и все прочие, должны реагировать на запросы общества. Им приходится учитывать позиции своих сторонников и избирателей, среди которых немало тех, чьи взгляды близки подходам правопопулистских или крайне правых партий".

По словам Юна, именно эта реальность ставит Мерца и консервативные партии по всей Европе в непростую стратегическую ситуацию: "С одной стороны, они хотят претворить в жизнь то, чего требуют их избиратели. С другой - их критикуют за то, что они подражают правым популистам".

Правда, политологи до сих пор расходятся во мнениях относительно того, существует ли прямая причинно-следственная связь между принятием традиционными центристскими партиями языка и политики ультраправых и успехом последних. Но существуют ли доказательства, указывающие на такую связь?