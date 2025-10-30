В ответ на массированную атаку России на Украину Польша подняла в воздух реактивные истребители, сообщило в четверг Оперативное командование Вооружённых сил Польши, пишет LETA со ссылкой на UNN.

«В связи с российскими ударами по целям на территории Украины воздушные силы Польши и союзников начали операции в нашем воздушном пространстве», — говорится в заявлении.

«В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий Вооружённых сил Польши активировал все находящиеся в его распоряжении силы и ресурсы».

В воздух были подняты дежурные пары истребителей и самолёты радиолокационного дальнего обнаружения, а также переведены в высшую степень готовности системы противовоздушной обороны и радиолокации, указало командование.

«Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в регионах, граничащих с зонами повышенной угрозы».

«Оперативное командование Вооружённых сил Польши продолжает мониторинг текущей ситуации, а подчинённые ему силы и ресурсы остаются в полной боевой готовности для немедленного реагирования», — подчёркивается в сообщении.

Польша активизировала реакцию на приближение российских дронов и ракет к своим границам с 10 сентября, когда в её воздушное пространство залетело не менее 19 российских беспилотников. Несколько из них были сбиты.

С тех пор НАТО также активизировало усилия по защите воздушного пространства стран восточного фланга альянса.