Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польша подняла в воздух реактивные истребители 0 925

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польша подняла в воздух реактивные истребители
ФОТО: LETA

В ответ на массированную атаку России на Украину Польша подняла в воздух реактивные истребители, сообщило в четверг Оперативное командование Вооружённых сил Польши, пишет LETA со ссылкой на UNN.

«В связи с российскими ударами по целям на территории Украины воздушные силы Польши и союзников начали операции в нашем воздушном пространстве», — говорится в заявлении.

«В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий Вооружённых сил Польши активировал все находящиеся в его распоряжении силы и ресурсы».

В воздух были подняты дежурные пары истребителей и самолёты радиолокационного дальнего обнаружения, а также переведены в высшую степень готовности системы противовоздушной обороны и радиолокации, указало командование.

«Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в регионах, граничащих с зонами повышенной угрозы».

«Оперативное командование Вооружённых сил Польши продолжает мониторинг текущей ситуации, а подчинённые ему силы и ресурсы остаются в полной боевой готовности для немедленного реагирования», — подчёркивается в сообщении.

Польша активизировала реакцию на приближение российских дронов и ракет к своим границам с 10 сентября, когда в её воздушное пространство залетело не менее 19 российских беспилотников. Несколько из них были сбиты.

С тех пор НАТО также активизировало усилия по защите воздушного пространства стран восточного фланга альянса.

Читайте нас также:
#нато #польша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Страну ЕС хотят наказать за то, что она утвердила только два пола – мужской и женский
Изображение к статье: На Ямайке подсчитали количество погибших в результате урагана «Мелисса»
Изображение к статье: Из-за метеозондов вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу
Изображение к статье: Король Чарльз III лишит принца Эндрю оставшихся титулов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео