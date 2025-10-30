Счётная палата Италии приостановила спорный проект моста через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с материковой частью Италии, сообщили в среду представители ведомства, пишет LETA со ссылкой на DPA.
Аудиторы отказались утвердить продвигаемый правительством премьер-министра Джорджи Мелони проект моста, стоимость которого оценивается в 13,5 миллиарда евро.
Министр транспорта Маттео Сальвини осудил решение ведомства, назвав его в социальной сети X политическим шагом.
«Мы полны решимости использовать все возможные пути, чтобы начать строительство. Мы продолжим», — пообещал Сальвини.
Счётная палата должна в течение 30 дней представить письменное обоснование своего решения.
При этом проект окончательно не остановлен.
Итальянские СМИ сообщают, что Сальвини может инициировать голосование в правительстве, чтобы преодолеть возражения.
Согласно плану, мост будет иметь длину 3,3 километра. Если проект будет реализован, это станет самым длинным подвесным мостом в мире.
В настоящее время пролив можно пересечь только на пароме. По новому мосту смогут двигаться как автомобили, так и поезда.
Тем не менее проект вызывает острые споры — экологи предупреждают о возможных экологических последствиях масштабной стройки.
Проект обсуждается уже несколько десятилетий.
В 2012 году от него отказались из-за слишком высокой стоимости.
С момента прихода к власти правительство Мелони вновь активно продвигает этот проект.
