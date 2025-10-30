Счётная палата Италии приостановила спорный проект моста через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с материковой частью Италии, сообщили в среду представители ведомства, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Аудиторы отказались утвердить продвигаемый правительством премьер-министра Джорджи Мелони проект моста, стоимость которого оценивается в 13,5 миллиарда евро.

Министр транспорта Маттео Сальвини осудил решение ведомства, назвав его в социальной сети X политическим шагом.

«Мы полны решимости использовать все возможные пути, чтобы начать строительство. Мы продолжим», — пообещал Сальвини.

Счётная палата должна в течение 30 дней представить письменное обоснование своего решения.

При этом проект окончательно не остановлен.

Итальянские СМИ сообщают, что Сальвини может инициировать голосование в правительстве, чтобы преодолеть возражения.

Согласно плану, мост будет иметь длину 3,3 километра. Если проект будет реализован, это станет самым длинным подвесным мостом в мире.

В настоящее время пролив можно пересечь только на пароме. По новому мосту смогут двигаться как автомобили, так и поезда.

Тем не менее проект вызывает острые споры — экологи предупреждают о возможных экологических последствиях масштабной стройки.

Проект обсуждается уже несколько десятилетий.

В 2012 году от него отказались из-за слишком высокой стоимости.

С момента прихода к власти правительство Мелони вновь активно продвигает этот проект.