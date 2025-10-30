Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) делает ставку на новое начало в отношениях с Турцией. Цель - стратегическое партнерство после многих лет открытых разногласий. На встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на повестке дня стояли вопросы ситуации в секторе Газа, войны в Украине, сотрудничества в области обороны и миграции.

В начале своего инаугурационного визита Мерц утром возложил венок к мавзолею основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре. В книге памяти он написал: "Его идеи продолжают оказывать влияние на глубокую дружбу между Федеративной Республикой Германия и Республикой Турция и по сей день".

На пресс-конференции во второй половине дня мнения по поводу войны в Газе разделились. В то время как Мерц явно встал на сторону Израиля, Эрдоган в очередной раз обвинил еврейское государство в "геноциде".

Несмотря на прекращение огня, Израиль снова атаковал цели в Газе, объяснил Эрдоган. "Они не только атакуют Газу, но и всегда намеревались сделать Газу местом для голода и геноцида - и это продолжается".

Отвечая на вопрос турецкого журналиста о войне в Газе, Мерц пояснил, что Израиль стал местом убежища для миллионов евреев, многие из которых пережили Холокост. "Именно поэтому Германия всегда будет твердо стоять на стороне государства Израиль", - подчеркнул он.

Федеральный канцлер сказал: "Израиль воспользовался своим правом на самооборону, и ему стоило бы принять лишь одно решение, чтобы избежать бесчисленных ненужных жертв. ХАМАС должен был раньше освободить заложников и сложить оружие. Тогда бы эта война закончилась немедленно".

В свою очередь Эрдоган сказал, что, к сожалению, он не может согласиться с Мерцем. У ХАМАС нет ни ядерного оружия, ни бомб, но у Израиля есть все это оружие, и он снова бомбит Газу, несмотря на перемирие.

Мерц ранее предлагал более тесное сотрудничество с Турцией. "Как немцы и как европейцы мы должны укреплять наше стратегическое партнерство. Без стабильного и интенсивного партнерства с Турцией не обойтись", - подчеркнул он.

Мерц высоко оценил отношения между Германией и Турцией как "ценные", "широкие и глубокие в уникальном смысле". В частности канцлер подчеркнул роль людей, приехавших в Германию из Турции в качестве так называемых гастарбайтеров: "Без этих людей и без их семей Германия не смогла бы начать экономический подъем 60 лет назад так, как мы это сделали".

"Уникальные торговые отношения между Германией и Турцией продолжаются", - похвалил Эрдоган и объявил, что объем торговли, перешагнувший отметку в 50 миллиардов евро, вскоре будет увеличен до 60 миллиардов евро. "Мы должны оставить позади трудности с закупкой оружия из-за сложившейся ситуации", - добавил он.

Турция "внимательно следит за ЕС".

Канцлер Германии заверил Эрдогана в поддержке Германией стремления Турции к членству в ЕС. "Я лично и правительство Германии рассматриваем Турцию как страну, тесно связанную с Европейским союзом. Мы хотим продолжать прокладывать путь в Европу".

Мерц также упомянул о Копенгагенских критериях вступления в ЕС и пояснил:

"Путь в ЕС - это путь, который ведет через соблюдение Копенгагенских критериев. В Турции были приняты решения, которые пока не соответствуют этим критериям", - сказал Мерц. Он высказал надежду на то, чтобы Турция играла важную роль в ЕС уже сейчас. "Правда, я выразил свою обеспокоенность тем, что стандарты юрисдикции пока не соответствуют тому, что мы хотим видеть в ЕС. Но это предмет переговоров".

Незадолго до визита канцлера был выдан новый ордер на арест свергнутого мэра Стамбула.

Депутаты от СДПГ призвали Мерца перед поездкой послать Анкаре четкий сигнал. "Если вы посмотрите на то, что сейчас происходит в Турции, то я считаю, что турецкому президенту за закрытыми дверями нужно очень четко дать понять, что то, что он делает, неприемлемо", - заявил политик СДПГ и президент Немецко-турецкого общества Мачит Караахметоглу агентству AFP.

Вступить в ЕС имеет право любая страна континента. Вопрос - примут ли ее старожилы Канцлер расценила покупку Турцией боевых самолетов Eurofighter как вклад в безопасность всех партнеров по НАТО. "Как партнеры по НАТО, Германия и Турция имеют общие интересы в сфере безопасности. И Анкара, и Берлин согласны: воинственные ревизии России угрожают всей евроатлантической безопасности", - подчеркнул Мерц.

Во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Анкару в понедельник было подписано соглашение о покупке 20 истребителей Eurofighter на сумму 9,1 миллиарда евро.

Всего Турция планирует приобрести 40 таких истребителей. Германия блокировала поставку истребителей в Турцию в рамках "светофорного" правительства.