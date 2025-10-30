Baltijas balss logotype
За два месяца Украину покинули 100 тысяч молодых мужчин 1 662

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: За два месяца Украину покинули 100 тысяч молодых мужчин

По данным The Telegraph, после отмены запрета на выезд из Украины мужчин до 22 лет страну ежедневно покидают 1600 человек из этой категории. Всего с конца августа из Украины в Польшу выехали 98,5 тысячи молодых мужчин.

Польша фиксирует массовый выезд из Украины молодых мужчин после принятия Киевом закона, разрешающего им покидать страну. За последние два месяца из Украины в Польшу выехали почти 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, сообщает в четверг, 30 октября, британская газета The Telegraph, ссылаясь на данные Пограничной службы Польши.

Из Украины в Польшу ежедневно выезжают 1600 молодых мужчин

По информации польских пограничников, с января 2025 года до момента вступления в силу новой законодательной нормы в конце августа в Польшу въехали в общей сложности около 45 300 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В течение следующих двух месяцев этот показатель составил 98 500 человек, то есть около 1600 человек в день.

С 28 августа украинским мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешили свободный выезд из страны. До этой даты военное положение, действующее в Украине с начала развязанной Россией полномасштабной войны, за определенными исключениями запрещало покидать страну совершеннолетним мужчинам в возрасте до 60 лет.

"Цель этого шага - в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за границей, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины", - написал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Германию стало въезжать больше молодых украинцев

После смягчения запрета на выезд украинских мужчин число прошений о временной защите в Германии от этой группы выросло примерно со 100 до 1000 в неделю, сообщили 15 октября в министерстве внутренних дел ФРГ.

Общее число граждан Украины, ищущих защиту в ФРГ, тоже увеличилось. По данным МВД, в мае 2025 года через систему регистрации был распределен 7961 человек из Украины, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755. Украинцы получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, который дает им право на немедленный доступ к рынку труда и социальным льготам.

В конце октября премьер-министр Баварии и лидер входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) призвал ограничить въезд молодых украинских мужчин в ФРГ. "Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - заявил консервативный политик в интервью газете Bild.

#евросоюз #украинцы
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    30-го октября

    А столько украинцев Хазарскому Каганату на Украине не нужно,поэтому разрешено покинуть страну-вместо них заедут евреи и останется часть украинцев для обслуги. Вот для этого два Вовы и положили миллион человек,при этом нехило заработав. Во для блага еврейского народа.😈🔯👽

    3
    4

