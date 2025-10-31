Baltijas balss logotype
В Британии признались в прокси-войне с Россией 1 461

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia

Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia

Экс-начальник штаба обороны Великобритании Хьютон признал прокси-войну НАТО на Украине.

Бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине.

«Итак, мы продолжаем признавать, что Украина ведет прокси-войну от имени НАТО, но мы отказываем ей в предоставлении средств для обеспечения победы», — заявил Хьютон.

Экс-глава штаба заявил, что страны Запада ограничивают возможности Украины по ударам вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что в настоящее время конфликт вредит Киеву больше, чем Москве.

Ранее Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

#война на украине
Оставить комментарий

(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    31-го октября

    Посейдон британских тварей успокоит...

    5
    3

