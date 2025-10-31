Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia
Экс-начальник штаба обороны Великобритании Хьютон признал прокси-войну НАТО на Украине.
Бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине.
«Итак, мы продолжаем признавать, что Украина ведет прокси-войну от имени НАТО, но мы отказываем ей в предоставлении средств для обеспечения победы», — заявил Хьютон.
Экс-глава штаба заявил, что страны Запада ограничивают возможности Украины по ударам вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что в настоящее время конфликт вредит Киеву больше, чем Москве.
Ранее Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине.
