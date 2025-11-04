Роб Йеттен может стать самым молодым премьером Нидерландов и первым открытым геем на этом посту. Политик поддерживает Украину, выступает за зеленую энергетику и стремится вернуть страну к прогрессивному курсу.

После великолепных результатов на выборах в среду Роб Йеттен, глава центристской либеральной партии D66, может стать самым молодым главой правительства в истории Нидерландов и первым в стране открытым премьер-министром-геем, сообщает Euronews.

Политик-центрист заявил, что хочет решить жилищный кризис в Нидерландах и построить 10 новых городов, а сокращение бюрократических проволочек позволит строить по 100 000 новых домов в год.

Также Йеттен пообещал увеличить расходы на интеграционные программы и бороться с нелегальным въездом в страну, разрешив подавать прошения о предоставлении убежища за пределами ЕС.

Потенциальный следующий премьер-министр, выросший в провинции Брабант на юге Нидерландов, в следующем году должен заключить брак со своим аргентинским партнёром, хоккеистом международного класса Николасом Кинаном.