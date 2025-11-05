В связи с тем, что в Беларуси застряли около 5 тыс. литовских грузовиков и полуприцепов, а перевозчики требуют от правительства срочных решений, премьер-министр Инга Ругинене говорит, что Литва обратится к Минску с просьбой разрешить возвращение грузовиков в Литву.

«Ультиматума от перевозчиков я точно не слышала, по крайней мере, он точно не был озвучен. Но вчера в МВД прошла такая встреча с транспортными организациями, и сегодня было принято решение обратиться к Беларуси с предложением договориться о возвращении литовских грузовиков обратно домой», – сказала Ругинене журналистам после заседания правительства в среду.

«Этот процесс уже идёт, соглашение в процессе, поэтому посмотрим, какими будут результаты, и мы приложим все усилия для того, чтобы литовские грузовики вернулись домой. Однако сама граница останется закрытой», – добавила она.

Национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava во вторник вновь обратилась к премьеру с просьбой как можно скорее разрешить ситуацию после того, как на прошлой неделе Литва приняла решение закрыть на месяц два оставшихся пункта пропуска на границе с Беларусью.

Между тем министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович утверждает, что рассматривается вопрос об увеличении пропускной способности частично функционирующего пограничного перехода "Мядининкай".

«Мы также думаем над тем, как увеличить пропускную способность (...), конечно, есть ограничения с белорусской стороны, которые не позволяют этим транспортным средствам перемещаться по территории Беларуси, поэтому мы обязательно будем искать решения, будем разговаривать с перевозчиками», — сказал Кондратович журналистам в среду в правительстве.

По его словам, через переход "Мядининкай" может проходить около 200 грузовиков в сутки, а нынешнее в несколько раз меньшее их количество министр расценивает как возможный саботаж со стороны Беларуси.

«У меня нет цифр (...), но, возможно, 34 литовских грузовика белорусская сторона пропустила. Вполне вероятно, что в данном случае имеет место некий саботаж с их стороны. Нужно посмотреть, для каких целей предназначены эти грузовики (...), но пропускная способность границы в 10 раз больше (...), поэтому я думаю, что 200 литовских грузовиков в сутки точно можно пропускать», — пояснил Кондратович.

По словам министра, решение правительства о закрытии границы с Беларусью на месяц смягчено не будет, однако он упомянул о дополнительных возможностях для тех, на кого распространяются исключения.