Демократ Зохран Мамдани, американец с миграционными корнями, победил на выборах мэра Нью-Йорка. Что известно о молодом политике и чем ему удалось привлечь избирателей - у DW.

Зохран Мамдани одержал уверенную победу на выборах мэра Нью-Йорка 4 ноября, набрав, согласно предварительным неофициальным результатам, 50,35 процентов голосов. Два других кандидата: республиканец Кёртис Слива и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который баллотировался как независимый кандидат, набрали соответственно 7,14 и 41,6 процента голосов.

В октябре 2024 года, когда Мамдани объявил о намерении побороться за пост главы самого крупного города США, мало кто верил в его успех. Сейчас он - восходящая звезда на политическом небосклоне США, а число его сторонников только растет. Что нужно знать о новом мэре Нью-Йорка, 34-летнем Зохране Мамдани - у DW.

Мигрант и первый мусульманин на посту мэра Нью-Йорка

Зохран Мамдани - американец с миграционными корнями. Он родился в Уганде, в семье выходцев из Индии. Его мать Мира Наир - известный индийско-американский кинорежиссер, а отец Махмуд Мамдани - угандийский ученый индийского происхождения. Когда Зохрану Мамдани было 5 лет, его семья переехала из Уганды в Южную Африку, а спустя всего два года - в Нью-Йорк. Гражданство США он приобрел в 2018 году посредством натурализации. В начале 2025 года Зохран Мамдани женился на Раме Дуваджи - художнице с сирийскими корнями. После победы на выборах Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.

Каковы политические взгляды Зохрана Мамдани?

Политическая карьера Мамдани развивалась стремительно. В 2020 году его избрали в члены Ассамблеи штата Нью-Йорк. В октябре 2024 года, когда он объявил о намерении участвовать в выборах мэра города Нью-Йорка, многие расценивали его шансы стать кандидатом от Демпартии как нулевые. В итоге, однако, Мамдани одержал на праймериз убедительную победу с результатом 56,4%.

До начала политической карьеры деятельность Мамдани была связана с помощью малообеспеченным людям, которым грозило выселение. Вероятно, это сыграло свою роль в том, что краеугольным камнем его избирательной кампании на выборах мэра Нью-Йорка стала проблема доступного жилья.

С 2017 года Мамдани - член крупнейшей в США социалистической организации "Демократические социалисты Америки". Среди прочего, он выступает за повышение налога для богатых и увеличение к 2030 году минимальной заработной платы с 16,50 долларов в час до 30 долларов в час.

Также Мамдани хочет обеспечить всеобщий бесплатный доступ к дошкольному образованию и поэтапно ввести в Нью-Йорке бесплатный проезд на автобусах. "Вы должны говорить на языке, который понимают все и в котором каждый видит себя. Вы должны говорить о трудностях, доминирующих в повседневной жизни людей, - сказал Мамдани в интервью британскому изданию New Statesman в сентябре. - Часто (демократы. - Ред.) говорят о демократии, но если вы не можете позволить себе жить в городе, который называете своим домом, то у вас нет времени, чтобы думать о ценностях".

За что критикуют Мамдани

Учитывая левый крен политических взглядов Зохрана Мамдани, критиков у него хватает. По оценке некоторых наблюдателей, из-за своих убеждений Мамдани стал поляризующей фигурой в одном из самых либеральных городов США.

"Опасения (связанные с политическими взглядами Зохрана Мамдани. - Ред.) вызваны теми же проблемами, что беспокоят людей и в отношении президента Трампа, - отметил недавно бывший губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Пэтерсон. - Тот обращается к разным аудиториям и негативно говорит о целых (группах. - Ред.) людей. Зохран Мамдани поступает точно так же. Но он говорит о людях, которые являются обычными демократами или обычными республиканцами".

То, что Мамдани уже давно выступает за права палестинцев в городе с самой большой еврейской диаспорой за пределами Израиля, также воспринимается многими как проблема. "Выражаясь ясно, недвусмысленно и официально: я считаю, что Зохран Мамдани представляет опасность для еврейского сообщества Нью-Йорка", - заявил Эллиот Косгроув, раввин синагоги на Парк-авеню в Нью-Йорке. Однако это мнение разделяют не все евреи в Нью-Йорке, многие из них говорили, что поддерживают Мамдани.

Между тем опасения выразили некоторые представители бизнеса. Так, известный финансист и инвестор, миллиардер Билл Экман написал в соцсети X, что "политика Мамдани, направленная против бизнеса и включающая повышение корпоративных налогов, уничтожит рабочие места в Нью-Йорке и вынудит компании уйти из города".

Разногласия Зохрана Мамдани и Дональда Трампа

Дональд Трамп, который родился и вырос в Нью-Йорке, не скрывает своей неприязни к Зохрану Мамдани. Накануне голосования президент США пригрозил в своей соцсети Truth Social, что в случае победы Мамдани Белый дом вряд ли выделит Нью-Йорку федеральные средства сверх предусмотренного законом минимума.

Ранее Дональд Трамп называл Зохрана Мамдани "коммунистическим безумцем" и "катастрофой, которая ждет своего часа". Сам Мамдани заявлял, что будет пытаться сотрудничать с президентом Трампом ради блага города, но не даст себя запугать.

"Если вы хотите поговорить о том, как вы можете усложнить жизнь жителям Нью-Йорка, преследуя стольких людей в этом городе и разрушая саму его структуру, я буду готов с вами побороться", - сказал Зохран Мамдани, обращаясь к Трампу, в интервью дуэту The Good Liars, занимающемуся политической сатирой. Учитывая, что политические взгляды Зохрана Мамдани и Дональда Трампа выглядят диаметрально противоположными, велика вероятность, что отношения между ними станут очередным полем битвы в американской политике.

Почему пост мэра Нью-Йорка так важен?

При том что население Нью-Йорка составляет 8,5 млн человек, а ежегодное число гостей города - 65 млн, этот мегаполис представляет собой важный культурный и финансовый хаб. В нем существует целый ряд проблем, касающихся проживания, транспорта и бюджетного финансирования. Бюджет мэрии Нью-Йорка составляет 116 миллиардов долларов, а в сферу ее компетенции входит широкий спектр вопросов: от школьного образования до полиции. Масштабы города и его глобальный профиль означают, что работа мэра ведется и на внутриполитической, и на международной арене. Несколько предыдущих мэров Нью-Йорка баллотировались на пост президента США, хотя и безуспешно.

