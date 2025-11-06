Генсек НАТО пошутил над ядерными испытаниями в России и Путине. Что он сказал? 2 710

Дата публикации: 06.11.2025
Генсек НАТО Марк Рютте в беседе с журналистами иронично высказался о перспективе ядерных испытаний России. Он также съязвил, говоря о российском лидере Владимире Путине.

На пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном главу Североатлантического альянса попросили прокомментировать заседание Совета безопасности России, на повестке которого был вопрос о целесообразности проведения ядерных испытаний. Генсека также спросили про ответ НАТО на российские ядерные испытания.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует президент России Владимир Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — съязвил Рютте.

5 ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям.

