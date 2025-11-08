Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын провел встречу в Стамбуле с делегацией ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей. Источники в турецких силах безопасности сообщили, что с представителями ХАМАСа также обсуждался механизм обеспечения режима прекращения огня.

При исламистском лидере Реджепе Тайипе Эрдогане Турция стала ярым сторонником палестинской боевой группировки ХАМАС, которая правит сектором Газа.

Турция оказывает финансовую и материально-техническую поддержку ХАМАСу, который многие страны Запада считают террористической организацией.

Турция для ХАМАС в последние годы фактически стала штаб-квартирой. Представители движения чувствовали себя там предельно комфортно. Эрдоган даже выдавал паспорта лидерам ХАМАС. Для Эрдогана это было очень важно, потому что он сам выходец из исламистских кругов, приверженец политического ислама. Идеологически ХАМАС и Эрдоган очень близки, разделяют идеологию движения «Братья-мусульмане».

После внезапного нападения ХАМАСа на юг Израиля 7 октября 2023 года и начала войны между Израилем и ХАМАСом в 2023 году президент Эрдоган назвал ХАМАС «освободительной группой, „моджахедами“, ведущими битву за защиту своих земель и народа». Эрдоган отменил запланированный визит в Израиль.

После того как в октябре на митинге Реджеп Эрдоган заявил, что Турция якобы «объявит Израиль военным преступником», министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отметил:

"Я вижу огромную поддержку Эрдогана и его народа нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и у меня нет другого выбора, кроме как предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал издалека, но и взял их под свою защиту, чтобы они жили в Турции".

Реджеп Эрдоган также заявил, что по его мнению Израиль — террористическое государство, а ХАМАС — легитимная политическая сила в секторе Газа. Реджеп Эрдоган заявил, что готов послать свои войска как международную полицию в сектора Газа вместо ХАМАСа.