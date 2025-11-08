Подальше от Москвы! США дадут денег: главы стран Азии из экс-СССР нанесли визит в Вашингтон 3 797

В мире
Дата публикации: 08.11.2025
Лидеры пяти постсоветских стран - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана - приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита с лидерами пяти государств Центральной Азии в Вашингтоне 6 ноября представил ряд торговых, дипломатических соглашений и договоренностей в сфере минеральных ресурсов с этими государствами. Аналитики отмечают, что саммит с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана призван укрепить влияние Вашингтона в регионе, сообщает "Радио свобода".

В частности, Астана и Вашингтон объявили о новом совместном партнёрстве для разработки одного из крупнейших в мире нетронутых месторождений вольфрама в Казахстане.

В рамках соглашения американская компания Cove Kaz Capital Group получит 70-процентную долю в совместном предприятии с казахстанским государственным горнодобывающим холдингом. Стоимость сделки оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Среди других итогов саммита — пока не утверждённая в полном объеме сделка по продаже до 37 самолетов Boeing национальным авиаперевозчикам Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также соглашение об интеграции услуг Starlink — провайдера спутникового интернета, принадлежащего бизнесмену Илону Маску, — с сетями телекоммуникационной компании Veon. Интеграция, как предполагается, начнётся с Beeline, оператора связи в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана и Вашингтон подписали соглашения на 17 миллиардов долларов в сфере минеральных ресурсов, энергетики, транспорта. В сфере дипломатии Казахстан заявил, что рассчитывает присоединиться к так называемым Авраамовым соглашениям — инициативе США по налаживанию отношений между Израилем и арабскими и мусульманскими странами. Дональд Трамп и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посвящённый этому вопросу. При этом Астана, в отличие от других стран, присоединившихся к соглашениям, уже более 30 лет поддерживает полноценные дипломатические отношения с Израилем.

Американские официальные лица заявили, что саммит с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана призван продемонстрировать приверженность США более активному взаимодействию с центральноазиатским регионом.

"Мы часто тратим так много времени на кризисы и проблемы — они заслуживают внимания — что порой не уделяем достаточного внимания новым захватывающим возможностям", — заявил госсекретарь США Марко Рубио на рабочем завтраке с пятью лидерами стран Центральной Азии 6 ноября.

Отмечается, что США особенно заинтересованы в сотрудничестве в сфере добычи минеральных ресурсов, в особенности редкоземельных металлов. США проявляют также интерес к обширным месторождениям урана, меди, золота и других стратегически важных минералов, необходимых для глобальных усилий по переходу на более экологичные виды энергии.

Центральная Азия стремится сбалансировать свои торговые связи и отношения в сфере безопасности, в которых по-прежнему доминируют Китай и Россия, через углубление сотрудничества с Соединенными Штатами, отмечает "Азаттык Азия".

Напомним, ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны активно приводится под стандарты Североатлантического альянса (НАТО).

