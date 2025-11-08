Президент США Дональд Трамп назвал избранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани коммунистом и заявил, что жители покинут город, когда он станет мэром. Об этом сообщает Al Jazeera.

Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». На новый пост он заступит с 1 января 2026 года.

Ранее Трамп после победы Мамдани пообещал не допустить строительства коммунизма в США.

Мамдани родился 18 октября 1991 года в Кампале — столице Уганды. Он происходит из угандийско-индийской мусульманской семьи. Его мать — режиссер Мира Наир, номинированная на премию «Оскар», а отец — профессор Колумбийского университета Махмуд Мамдани.

В возрасте пяти лет с родителями переехал в Кейптаун, а спустя два года оказался в Нью-Йорке, где окончил среднюю школу. В 2014-м окончил Баудин-колледж в штате Мэн со степенью бакалавра в области африканистики. Впоследствии защищал должников по ипотеке от выселения.

Читал рэп на социальную тематику. В клипе на его песню Nani снялась индийско-американская актриса, автор кулинарных книг и телеведущая Мадхур Джеффри.

В 2018-м Мамдани получил гражданство США. В начале 2025-го женился на художнице сирийского происхождения Раме Дуваджи.

Будущий мэр Нью-Йорка — шиит-двунадесятник, последователь крупнейшего течения в шиитском исламе. Он болеет за английский футбольный клуб «Арсенал», команды «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол) и «Нью-Йорк Метс» (бейсбол).

Мамдани — член организации «Демократические социалисты Америки» (DSA). В ноябре 2020 года был избран в законодательное собрание штата Нью-Йорк. Он стал первым угандийцем и третьим мусульманином, когда-либо бывшим членом этого органа.

Летом политик выдвинулся на праймериз демократов от DSA и неожиданно победил Куомо, считавшегося фаворитом. В результате экс-губернатор штата Нью-Йорк пошел на выборы как независимый кандидат.

Во время избирательной кампании Мамдани активно вел социальные сети, что помогло ему добиться поддержки среди избирателей молодого поколения. В частности, в TikTok он обращался к «цветным» избирателям, выступая на бенгальском, испанском и других языках. Кроме того, он записал на видео свой прыжок в холодный океан, чтобы рассказать о необходимости заморозки цен на аренду.