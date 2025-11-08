Президент США Дональд Трамп разрушает не только восточное крыло Белого дома, но и демократию США, заявил его предшественник Джо Байден, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Я знал, что Трамп будет разрушать страну, но должен признать, у меня не было ни малейшего представления, что это будет буквально разрушение", — цитирует Байдена телекомпания CNN с мероприятия Демократической партии в Омахе, штат Небраска.

Бывший президент от Демократической партии прокомментировал решение своего преемника-республиканца снести часть Белого дома, где Трамп планирует построить бальный зал. Ранее Трамп утверждал, что планы по строительству новой залы "не затронут существующее здание".

"Это отличный символ его президентства", — отметил Байден. "Трамп начал разрушать не только дом нации, но и конституцию, верховенство права, нашу демократию", — заявил 82-летний бывший президент.

Обращаясь к Трампу, Байден отметил, что нынешний президент своим поведением опозорил страну и поставил интересы состоятельных людей выше интересов простых американцев.

Комментируя победу демократов на губернаторских выборах в Нью-Джерси и Вирджинии, а также на выборах мэра в Нью-Йорке, прошедших в прошлый вторник, Байден заявил, что это "луч света в очень, очень тёмное время". По его словам, народ США своим голосованием отправил Трампу ясный сигнал.

С момента ухода Байдена с поста президента в январе он редко появляется на публике. Он планировал выдвинуть свою кандидатуру против Трампа, однако после провальных дебатов и давления со стороны демократической элиты и других лиц отказался от участия в выборах. Его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу.

В мае стало известно, что у Байдена рак простаты.