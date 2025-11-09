Австрия назвала условие прекращения войны России на Украине

Дата публикации: 09.11.2025
ФОТО: Global Look Press

МИД Австрии: мир на Украине невозможен без учета мнения Киева.

Война России в Украине фундаментально изменила Европу. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

По ее словам, наступил момент, когда это противостояние должно закончиться. Однако мир должен оказаться всесторонним, прочным и устойчивым. В частности, Киеву необходимы гарантии безопасности.

Министр убеждена, что без учета мнения Украины мир невозможен, а в самой Европе не может быть безопасности без европейцев. Майнль-Райзингер пообещала, что ее страна не прекратит поддерживать Украину.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для завершения войны с Россией необходимо оказать давление на президента страны Владимира Путина. По словам украинского дипломата, боевые действия прекратятся, когда Россия лишится доходов от поставок энергоносителей и ее военная машина будет подорвана.

