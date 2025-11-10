Комиссия по этике призвала СМИ Украины отказаться от слов «орки» и «русня».

Комиссия по журналистской этике Украины призвала СМИ страны отказаться от двух слов. Об этом стало известно изданию «Страна.ua».

Сообщается, что комиссия рекомендовала украинским журналистам прекратить использовать слова «орки» и «русня».

Член комиссии Лина Кущ заявила, что украинским СМИ «нужно писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами», чтобы мировое сообщество всерьез их воспринимало.