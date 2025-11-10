Baltijas balss logotype
США готовятся к ядерной войне и дали жёсткий сигнал Москве в ответ на запуск «Буревестника» - СМИ

Дата публикации: 10.11.2025
Изображение к статье: Фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

Фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

Полет B-52 ВВС США с ядерными ракетами AGM-181A — это сигнал Москве, пишут СМИ.

Полет стратегического бомбардировщика B-52H с неизвестными крылатыми ракетами, которые могут быть ядерными AGM-181A, заметили в США. Демонстративные испытания могут быть сигналом Москве, пишут СМИ.

Фотограф-любитель сделал снимок самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США, который на малой высоте пролетал над долиной Оуэнс в восточной Калифорнии. Под крылом самолета рассмотрели пилон с двумя крылатыми ракетами.

В сети допустили, что это ракеты AGM-181A, создаваемые в рамках программы Long Range Stand-off. Их демонстрация может быть ответом на сообщения об испытаниях российской ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

Отмечается, что B-52H летел на высоте 1,5 тысячи метров с включенным транспондером над открытой зоной. На крыльях и фюзеляже можно было заметить оранжевые полосы, указывающие на испытательный характер полета.

«Пролет бомбардировщика с этими ракетами — прямой сигнал Москве. Сигнал о том, что США готовятся к ядерной войне, испытывают и принимают на вооружение новое оружие, предназначенное именно для такого рода конфликта», — предполагают в СМИ.

    Дед
    10-го ноября

    Хорошо, что тот фотограф- любитель не в Латвии фотканул, в Латвии бы сразу пятерик получил за шпионскую деятельность. Над территорией США пролетел бомбардировщик США и это уже жесткий сигнал? Тогда какой сигнал сделала РФ, когда Буревестник пролетел над всем миром 14 тыс. км?

    планета это наш дом и мы обязанны сохранить его для будущих поколений. думайте о мире, все люди равны и имеют одинаковые права, прекращайте как дикари убивать себе подобных.

