Водный кризис в Измире усугубляется, а уровень заполняемости плотин в Стамбуле за несколько месяцев значительно снизился.

По данным Стамбульского управления водоснабжения и канализации (ISKI), заполняемость плотин, снабжающих водой агломерацию, составляет 21,87%. 30 июня этот показатель составлял 66,23%.

В Измире, где с лета наблюдается острая нехватка воды и время от времени происходят перебои с водоснабжением, утверждают, что резервная вода также израсходована.

В беседе с DHA профессор Доган Яшар из Университета Докуз Эйлюль сказал, что уровень воды в плотинах в Измире упал до критического уровня, а запасы подземных вод также истощились.

По мнению экспертов, если нынешняя тенденция не изменится, то в ближайшие годы Турция рискует попасть в категорию стран с нехваткой воды, где годовой объем пресной воды на душу населения составляет менее 1000 м³. К этой категории относятся страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, а также африканские страны, такие как Сомали, Джибути и Эритрея.

В странах, испытывающих водный стресс, годовой объем воды на душу населения составляет от 1000 до 1700 м³. По данным на 2024 год, годовой объем пригодной для использования воды на душу населения в Турции составляет примерно 1300-1400 м³.

Богатые водой страны, с другой стороны, состоят из стран, расположенных вокруг экватора, где обычно идут муссонные дожди с количеством более 8-10 тысяч м³.

Почему не хватает воды?

Крупнейшим потребителем воды в Турции является сельскохозяйственный ирригационный сектор, доля которого достигает 70%. На долю промышленности приходится около 15%, а на бытовое использование и питьевую воду - около 15%.

По мнению экспертов, основная причина водного кризиса - изменение климата и связанная с ним засуха. Средиземноморский регион - один из наиболее пострадавших в мире. Если не будет достигнута масштабная регрессия в глобальном потеплении, то в Средиземноморском бассейне ожидается засуха.

Однако такие факторы, как рост населения, неэффективность сельскохозяйственной ирригации и загрязнение окружающей среды, также оказывают огромное влияние. Если эти факторы останутся неизменными, возможно, что Турция станет страной, испытывающей нехватку воды, через 20-30 лет, то есть в 2050-х годах.

Как горнодобывающая промышленность загрязняет водные ресурсы?

Деятельность по разведке полезных ископаемых, которая в последние годы набирает обороты и вызывает общенациональные протесты, также является важным фактором в загрязнении водных ресурсов. Ведь процесс промывки добытых минералов и их очистки с помощью таких веществ, как цианид, серьезно загрязняет подземные и поверхностные водные ресурсы. К таким объектам относятся тепловые электростанции и золотые рудники.

Жители Ушака, где в качестве меры предосторожности вода подается с 16.00 до 22.00 часов, утверждают, что золотодобывающая компания Tüprağ потребляет больше воды, чем весь регион.

Компания настаивает, что золотой рудник не потребляет ресурсы народа Ушака, и в прошлом году использовала только 47% годового объема выделенной ей воды.

Дискуссии о причинах водного кризиса становятся все активнее. Некоторые, в том числе и знаменитости в социальных сетях, призывают людей экономить воду в быту. Однако многие напоминают, что истинная причина водного кризиса - горнодобывающая и сельскохозяйственная промышленность. Климатические активисты подчеркивают, что индивидуальные меры также важны, но решение не должно сводиться к отдельным мерам.

Для создания более устойчивой отрасли необходимы радикальные инновации. Одно из таких решений - повышение эффективности сельскохозяйственного орошения.

По-прежнему наиболее распространенный в Турции метод "килевого/дикого орошения" означает полное заполнение поля водой. При этом методе 50-60% воды теряется в результате испарения, инфильтрации или стока. Особенно в жарких и ветреных регионах большая часть воды, вносимой на поле, испаряется, не доходя до почвы.

Неправильный выбор культур - еще один важный фактор. Это означает выращивание требовательных к воде культур в неподходящих регионах. Например, когда такие требовательные к воде культуры, как хлопок, кукуруза, сахарная свекла и рис, высаживаются в регионах с дефицитом воды, водные ресурсы быстро истощаются.

Кроме того, до 30% воды теряется в открытых каналах, оросительных каналах без бетонного покрытия и старых ирригационных системах.

В Турции ведутся дискуссии и исследования по опреснению морской воды. Однако, по мнению многих экспертов, эта практика не получила широкого распространения из-за необходимости больших инвестиций.