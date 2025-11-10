Baltijas balss logotype
В Украине прошел обыск у соратника Зеленского Тимура Миндича 1 532

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Украине прошел обыск у соратника Зеленского Тимура Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в Киеве обыск у Тимура Миндича - соратника Владимира Зеленского и совладельца "Квартала 95". Утверждается, что за несколько часов до этого Миндич уехал за границу.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утром в понедельник, 10 ноября, провело обыск в Киеве у давнего соратника президента страны Владимира Зеленского, бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным журналистов, за несколько часов до начала обыска Миндич покинул страну.

НАБУ подтвердило операцию, но не назвало имен

В НАБУ подтвердили проведение совместной со Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САМ) Украины "масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики", но не уточнили, у кого именно прошли обыски. "15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации", - говорится в Telegram-канале ведомства.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика", - написало НАБУ. По его данным, "управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен" осуществлялось не официальными должностными лицами, а людьми без "формальных полномочий", взявшими на себя роль "смотрящих".

В описании к ролику на YouTube-канале НАБУ говорится, что в состав преступной организации входили "действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в СМИ бизнесмен и другие лица".

Обыски у министра юстиции Украины Германа Галущенко

В тот же день об обысках у министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также в "Энергоатоме" сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Украинская правда" написала, что эту информацию ей подтвердили "два независимых друг от друга источника".

"Украинская правда" обратилась за официальными комментариями к НАБУ и САП. Последняя отказалась комментировать следственные действия, передают журналисты.

#Украина #коррупция
