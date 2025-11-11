Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В России начался массовый набор резервистов 5 1881

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В России начался массовый набор резервистов
ФОТО: dreamstime

В нескольких регионах России начался массовый набор добровольцев в подразделения резервистов, которые будут задействованы для охраны важных объектов, сообщает газета «Коммерсант», пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

По информации издания, кампания стартовала как минимум в 20 регионах.

Недавно в России был принят закон, позволяющий призывать резервистов на специальную подготовку и использовать их для охраны объектов не только в военное, но и в мирное время. В России боевые действия в Украине официально продолжают называться «специальной операцией», и формально в стране всё ещё считается мирное время.

В учебных лагерях резервисты, которых планируется в основном задействовать в борьбе с дронами, получат статус военнослужащих.

Набор резервистов проходит в Ленинградской области, Татарстане, Башкортостане, Нижегородской области — во всех этих регионах в последнее время происходили атаки беспилотников. Согласно закону, резервистов также можно использовать для борьбы с диверсантами или привлекать к эвакуации населения.

Резервисты — это лица, добровольно подписавшие контракт о нахождении в мобилизационном резерве Министерства обороны. За подписание контракта им полагается оплата и различные социальные льготы. Новый закон предусматривает, что их могут призывать в учебные лагеря сроком до шести месяцев в течение одного года. За участие в сборах резервистам выплачивается зарплата, при этом сохраняется средний заработок на основном месте работы, а в случае гибели резервиста его семье предоставляется компенсация и социальные гарантии.

Читайте нас также:
#Россия #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
2
2

Оставить комментарий

(5)
  • Е
    Ехидный
    11-го ноября

    лица добровольно подписавшие контракт о нахождении в резерве !!! а из заголовка можно понять , что гребут всех как в Украине !!! дешевенький трюк , чтобы опять страху напустить !!!

    20
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    11-го ноября

    BB, а за публикацию и прославление нашивки на фото вас же должны посетить "работяги " из СГБ...

    14
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    В России начался набор резервистов - в Прибалтике резко увеличилось потребление памперсов для взрослых. Казалось бы, какая связь?

    24
    5
  • VU
    Vards Uzvards
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Если у вас есть недержание , обратитесь к врачу, так как это может быть симптомом другого заболевания, и своевременное обращение позволит подобрать подходящее лечение.

    1
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Любезнейший, вы совсем по русски читать не умеете или "угадал все буквы, но не смог назвать слово"? Увеличение потребления памперсов в прибалтике касается т.наз. "армии" этих псевдогосударственных образований и руководство оных образований. Надеюсь, вы не командуете в армии Латвии и не работаете депутаном - а то что-то близко к сердцу тему памперсов приняли...

    7
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео