В нескольких регионах России начался массовый набор добровольцев в подразделения резервистов, которые будут задействованы для охраны важных объектов, сообщает газета «Коммерсант», пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

По информации издания, кампания стартовала как минимум в 20 регионах.

Недавно в России был принят закон, позволяющий призывать резервистов на специальную подготовку и использовать их для охраны объектов не только в военное, но и в мирное время. В России боевые действия в Украине официально продолжают называться «специальной операцией», и формально в стране всё ещё считается мирное время.

В учебных лагерях резервисты, которых планируется в основном задействовать в борьбе с дронами, получат статус военнослужащих.

Набор резервистов проходит в Ленинградской области, Татарстане, Башкортостане, Нижегородской области — во всех этих регионах в последнее время происходили атаки беспилотников. Согласно закону, резервистов также можно использовать для борьбы с диверсантами или привлекать к эвакуации населения.

Резервисты — это лица, добровольно подписавшие контракт о нахождении в мобилизационном резерве Министерства обороны. За подписание контракта им полагается оплата и различные социальные льготы. Новый закон предусматривает, что их могут призывать в учебные лагеря сроком до шести месяцев в течение одного года. За участие в сборах резервистам выплачивается зарплата, при этом сохраняется средний заработок на основном месте работы, а в случае гибели резервиста его семье предоставляется компенсация и социальные гарантии.