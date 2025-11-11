Иллюстративное фото.
Во время массированной атаки дронов, которую Россия осуществила в ночь на вторник против Украины, в том числе по Одесской области и дунайским портам, один из дронов залетел на территорию Румынии и там упал, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.
«В ночь с 10 на 11 ноября Россия совершила новые авиаудары по дунайским портам Украины», — говорится во вторничном заявлении Министерства обороны Румынии.
«На украинском берегу Дуная, в районе порта Измаил, зафиксировано множество взрывов», — отмечается в сообщении.
Министерство указало, что получило информацию о падении летательного аппарата в районе Гринду, примерно в пяти километрах к югу от границы.
На место происшествия были направлены армейские подразделения, которые сообщили о возможном наличии фрагментов дрона.
В сентябре Румыния вызывала российского посла после того, как в её воздушное пространство залетел российский дрон.
В феврале Бухарест принял закон, позволяющий сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
В ночь на 10 сентября как минимум 19 российских дронов залетели на территорию Польши. Некоторые из них были сбиты.
После этих беспрецедентных инцидентов — как по числу дронов, так и по их перехвату — НАТО усилила меры по контролю воздушного пространства стран восточного фланга.
Оставить комментарий(3)