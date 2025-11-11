Baltijas balss logotype
В Румынии упал российский дрон 3 1554

Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

Во время массированной атаки дронов, которую Россия осуществила в ночь на вторник против Украины, в том числе по Одесской области и дунайским портам, один из дронов залетел на территорию Румынии и там упал, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«В ночь с 10 на 11 ноября Россия совершила новые авиаудары по дунайским портам Украины», — говорится во вторничном заявлении Министерства обороны Румынии.

«На украинском берегу Дуная, в районе порта Измаил, зафиксировано множество взрывов», — отмечается в сообщении.

Министерство указало, что получило информацию о падении летательного аппарата в районе Гринду, примерно в пяти километрах к югу от границы.

На место происшествия были направлены армейские подразделения, которые сообщили о возможном наличии фрагментов дрона.

В сентябре Румыния вызывала российского посла после того, как в её воздушное пространство залетел российский дрон.

В феврале Бухарест принял закон, позволяющий сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

В ночь на 10 сентября как минимум 19 российских дронов залетели на территорию Польши. Некоторые из них были сбиты.

После этих беспрецедентных инцидентов — как по числу дронов, так и по их перехвату — НАТО усилила меры по контролю воздушного пространства стран восточного фланга.

#Румыния #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Ч
    Чангл
    11-го ноября

    Текста много, ни о чём. Якобы да кобы то во рту росли грибы. Цыгане не дадут соврать. Давай пятую статью и миру пиздец. Кто у власти сейчас, всех повесить

    23
    0
  • П
    Процион
    11-го ноября

    Представьте, г-да румыны, хотя бы одно-единственное доказательство того, что это был однозначно именно российский дрон.

    29
    0
  • Е
    Ехидный
    11-го ноября

    странно ,что не обломках большими буквами не написано "это российский дрон" - а то вдруг кто-то засомневается !!!

    44
    1
Читать все комментарии

