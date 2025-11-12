Эстонский парламент Рийгикогу во вторник в первом чтении отклонил законопроект, предложенный партией «Отечество», который предусматривал закрытие границы с Россией, сообщает Postimees.

За инициативу проголосовали 20 депутатов, против - 47, после чего проект был снят с рассмотрения. Для его принятия требовалось большинство голосов - не менее 51.

Законопроект предлагал обязать правительство оценить риски и принять меры по обеспечению безопасности государства, включая возможность временного закрытия восточной границы.

«Закрытие контрольной линии - один из способов снизить риски, избежать инцидентов и усилить охрану границы», - указывалось в пояснительной записке партии.

В документе отмечалось, что ситуация на восточном фланге НАТО остаётся напряжённой. В частности, указывалось на случаи нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, а также на подготовку совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», которые, по мнению авторов инициативы, повышают угрозу для региона.

Кроме того, в пояснительной записке упоминались инциденты на реке Нарва, где российская пограничная служба якобы самовольно устанавливала и снимала буи.

Против инициативы выступили представители местных властей и часть политиков. Мэр Нарвы Катри Райк напомнила, что закрытие границы негативно скажется на жителях приграничных районов.

«Жители Эстонии составляют лишь около 10% пересекающих границу, а более трети - это граждане Финляндии. В Нарву приезжают даже из Парижа и Рима. Среди пересекающих есть и семьи, и люди, которые едут к родным. Если граница не несёт прямой угрозы, возможность её пересечения должна сохраняться», - подчеркнула Райк. Ранее в Министерстве внутренних дел Эстонии заявляли, что оснований для полного закрытия границы нет.

Руководитель отдела пограничной и миграционной политики Янек Мяги пояснил, что решение о закрытии возможно только при наличии прямой угрозы национальной безопасности.

Бывший министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс добавил, что у Эстонии есть план действий на случай необходимости, однако закрытие границы «вряд ли повлияет на позицию России».

Тем временем строительство пограничной ограды на восточной границе продолжается: в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) заявили, что проект планируется завершить к 2027 году.