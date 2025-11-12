Baltijas balss logotype
Представитель правительства ФРГ: Берлин доверяет Киеву 1 264

В мире
Дата публикации: 12.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Представитель правительства ФРГ: Берлин доверяет Киеву
ФОТО: pixabay

Германия по-прежнему доверяет Украине на фоне скандала вокруг предполагаемой коррупции, заявил Штефан Корнелиус. Он отметил, что Берлин находится в тесном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Правительство Германии по-прежнему доверяет Киеву на фоне скандала вокруг предполагаемой коррупции в правительстве Украины. Об этом в среду, 12 ноября, заявил медиакомпании DW официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) в ответ на вопрос о том, приведет ли возникший скандал к усилению контроля со стороны Германии за тем, как Украина использует получаемую помощь.

"Федеральное правительство теперь будет очень внимательно следить за развитием событий. Я уже говорил, что мы находимся в самом тесном доверительном контакте с президентом (Владимиром Зеленским - Ред.) и продолжаем быть рядом, в том числе в таких ситуациях. Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И при необходимости нам, возможно, придется принять меры и в этом деле", - сказал Корнелиус.

Корнелиус: Германия рассчитывает, что Киев сам решит проблему

"На данный момент у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам - что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения", - добавил он. Корнелиус также сообщил, что на предстоящих германо-украинских межправительственных консультациях, которые должны состояться еще в этом году, тема коррупции не внесена в повестку дня, и ее обсуждение не планируется.

Ранее стало известно, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в Киеве у давнего соратника Зеленского, бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который за насколько часов до обыска покинул Украину.

Обыски прошли также в "Энерогоатоме" и экс-министра энергетики Германа Галущенко, который был отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции страны. Решение принято на экстренном заседании правительства в Киеве утром в среду, 12 ноября, заявила премьер-министр Юлия Свириденко. "Исполнение обязанностей министра возложили на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак", - написала Свириденко в Telegram-канале.

В НАБУ подтвердили проведение совместной со Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САМ) Украины "масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики".

#Украина #коррупция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Лозунг многих властей:Сдай пешку и воруй дальше. Зельц пошел ещё дальше:воровать имею право только Я! При этом сдал некоторых своих товарищей,,изображая вместе с КНАБом,пардон,НАБУ,борьбу с коррупцией. У нас даже не изображают-до того обнаглели.👽😈

    3
    2

