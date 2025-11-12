Baltijas balss logotype
Украинские войска отступили из нескольких сел на юго-востоке Запорожской области 3 536

В мире
Дата публикации: 12.11.2025
Euronews
Изображение к статье: Украинские войска отступили из нескольких сел на юго-востоке Запорожской области
ФОТО: twitter

Украинские войска отступили из нескольких населенных пунктов в ключевом юго-восточном регионе Запорожья, где продолжается наступление российских войск. Однако Киев заявил, что их продвижение остановлено.

Киевские войска отступили из Ровнополья на "более выгодные позиции с целью сохранения жизни личного состава", - заявили в военном командовании, добавив, что продвижение российских войск в этом секторе было остановлено на фоне продолжающихся тяжелых боев вдоль линии разграничения.

В Александровском и Гуляйпольском направлениях российская армия продолжает наносить массированные удары и активизировала штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское.

Во вторник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация "значительно ухудшилась" в восточных районах региона на фоне ожесточенных боев с российскими войсками.

"Значительно обострилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где, используя численное превосходство в живой силе и технике, противник в ходе ожесточенных боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", - написал он в Telegram.

По словам Сырского, российские войска используют погодные условия - густой туман - для проникновения между украинскими позициями.

Тем временем украинские власти объявили об обязательной эвакуации семей с детьми из поселка Малокатериновка в Запорожской области.

"Мы просим жителей с пониманием отнестись к этому решению, не медлить и следовать указаниям соответствующих служб. Ваша безопасность - наш главный приоритет".

Организованная эвакуация проводится и в прифронтовом городе Гуляйполе на востоке Запорожской области.

Глава Гуляйпольской военной администрации сообщил, что в городе, где до начала полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года проживало около 12 800 человек, осталось менее 500.

#война РФ и Украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    ,,Евреи,как умные люди,должны нести миру Свет и Процветание,а что несут? Войны,разруху,кровь и нищету,, Микаэль Лайтман, Глава Международной Каббалы, Израиль. Что несут внук еврейской бабушки Шеломов-Путин и Зельц-Зеленский,внук еврейского дедушки русским и украинцам?Все то,что перечислил Лайтман.Горите вы в Аду.😈🔯👽

    1
    3
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Заканчиваются 4 года войны. Не выполнено ниодно обещание Путина. Нет демилитаризации Украины,нет денафикации,не освобождён Донбасс!!!Да и с русским языком на Украине проблемы. Может правы были многие ,которых записали в инагенты,когда были против войны? Может под это дело заодно убрали толковых людей и личности?Не беру в голову разных там артистов и других деятелей,которые на стороне власти играют в инагентов,чтобы никто не понял на кого пришелся удар,ведь власть России дала им возможность вернуться,сказав ,что просто должны покаяться.Читал Шульман.Толковая женщина,не желающая зла России и много обьяснившая...Вот от таких и надо было избавиться.Такие ,как Эдельман-эти как раз из другой оперы.Играют на сторон властей... Знакомая тема ,не правда ли... Как в США.Кто за Америку-тот антисемит и Капо.😈Кто за Россию- тот инагент. После 4 лет видно,чего добилась Россия. Олигархи стали богаче на миллиарды долларов,а бедные-беднее.. Теперь во всех бедах виноваты не евреи😀,а русские ,но гусскому Путину русские по барабану,что в России,что на Украине,что в Латвии.Главное,чтобы хорошо жил еврейский народ,да и то не весь,а тот кто ходит в ,,правильную,,синагогу😈🔯👽

    1
    5
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го ноября

    "На более выгодные позиции?" 🤣🤣🤣...

    10
    1
Читать все комментарии

