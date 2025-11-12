Украинские войска отступили из нескольких населенных пунктов в ключевом юго-восточном регионе Запорожья, где продолжается наступление российских войск. Однако Киев заявил, что их продвижение остановлено.

Киевские войска отступили из Ровнополья на "более выгодные позиции с целью сохранения жизни личного состава", - заявили в военном командовании, добавив, что продвижение российских войск в этом секторе было остановлено на фоне продолжающихся тяжелых боев вдоль линии разграничения.

В Александровском и Гуляйпольском направлениях российская армия продолжает наносить массированные удары и активизировала штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское.

Во вторник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация "значительно ухудшилась" в восточных районах региона на фоне ожесточенных боев с российскими войсками.

"Значительно обострилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где, используя численное превосходство в живой силе и технике, противник в ходе ожесточенных боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", - написал он в Telegram.

По словам Сырского, российские войска используют погодные условия - густой туман - для проникновения между украинскими позициями.

Тем временем украинские власти объявили об обязательной эвакуации семей с детьми из поселка Малокатериновка в Запорожской области.

"Мы просим жителей с пониманием отнестись к этому решению, не медлить и следовать указаниям соответствующих служб. Ваша безопасность - наш главный приоритет".

Организованная эвакуация проводится и в прифронтовом городе Гуляйполе на востоке Запорожской области.

Глава Гуляйпольской военной администрации сообщил, что в городе, где до начала полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года проживало около 12 800 человек, осталось менее 500.