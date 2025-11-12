Baltijas balss logotype
В Германии хранится около 20 единиц ядерного оружия США. Может ли оно вскоре быть перемещено в страны Балтии? 1 290

В мире
Дата публикации: 12.11.2025
Euronews
Изображение к статье: В Германии хранится около 20 единиц ядерного оружия США. Может ли оно вскоре быть перемещено в страны Балтии?
ФОТО: pixabay

В Германии хранится около 20 единиц американского ядерного оружия, модернизированного и готового к применению. Но эксперты предупреждают, что ядерное сдерживание, обеспечиваемое США, не является гарантией. Может ли это оружие вскоре быть перемещено в страны Балтии?

Бундесвер празднует свое 70-летие в Берлине в напряжённой обстановке. Ещё никогда с момента его основания ситуация с безопасностью не была такой критической, как сегодня.

Частично стабильность обеспечивается американским ядерным оружием на европейской территории. Около 20 его единиц хранятся в Германии: свободно падающие бомбы, которые могут быть сброшены истребителями, такими как Eurofighter. ОНи были модернизированы совсем недавно, и их разрушительная сила просто сокрушительна.

Это оружие является частью обязательств Соединённых Штатов по обеспечению ядерной безопасности. США держат свою ядерную руку на защите своих европейских союзников. Однако в связи с растущими сомнениями в надёжности президента США Дональда Трампа по отношению к НАТО в Европе растёт беспокойство в связи с предположениями о том, что Вашингтон может заколебаться в чрезвычайной ситуации или даже отступить.

"Никогда не было и не может быть уверенности в том, что США действительно развернут ядерное оружие. Это не гарантия. Но важно то, что противник не может этого исключить", - сказал Euronews политолог и эксперт по безопасности Карл-Хайнц Камп."Сдерживание - это чистая спекуляция. До сих пор, на протяжении 50 лет, оно сохранялось", - добавляет он.

Ядерное оружие для Европы

Летом Соединённые Штаты, по сообщениям ряда американских СМИ, доставили в Европу новое ядерное оружие. На это указывают маршруты полётов и закупка специальных истребителей F-35, способных перевозить тактическое ядерное оружие, то есть ядерное оружие с ограниченной мощностью взрыва, которое может быть использовано против военных целей. Официальное подтверждение от властей США пока не получено.

Германия также заказала истребители F-35. Первые из них должны быть поставлены в 2026 году.

Ядерное оружие США хранится в Европе со времен Холодной войны, но его точное количество остаётся тайной, а назначение в первую очередь символическое: сдерживать потенциальных агрессоров, таких как Россия.

Никогда ещё со времён окончания Второй мировой войны ядерное сдерживание не имело такого политического значения, как сегодня. С начала своей широкомасштабной агрессивной войны против Украины Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие, как сообщает Euronews.

"Российские вооруженные силы находились в очень плохом состоянии. Путин думал об этом, потому что чувствовал себя загнанным в угол", - анализирует Камп.

Кто стреляет первым - тот умирает вторым

По оценкам, Россия располагает примерно 5 500 ядерными боеголовками. Кремль использует этот арсенал и в политических целях: для сдерживания Запада от вмешательства в войну в Украине.

Однако Камп сомневается, что Путин действительно отдаст приказ о применении ядерного оружия. "Кто стреляет первым, тот умирает вторым. Это нежелательное положение дел", - говорит он.

По оценкам, в Германии на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц хранится около 20 водородных ядерных бомб B61-12. Они были модернизированы совсем недавно и готовы к применению в любой момент.

И их может быть ещё больше: в разных местах Германии существует большое количество так называемых "хранилищ". Хранилища - это системы хранения ядерных бомб. США могут в любой момент разместить в Германии новое оружие или вывести уже имеющееся.

Американское ядерное оружие на территории Германии подвергается критике со стороны различных инициатив, таких как антиядерный альянс ICAN Germany, призывающий к его выводу.

В Европе американское ядерное оружие также хранится в Бельгии, Нидерландах, Италии, Турции и, с недавних пор, в Великобритании. Считается, что там размещено всего около 100 единиц.

Камп объясняет, что можно было бы переместить это оружие в страны Балтии, недалеко от российской границы. НАТО также может послать России чёткий сигнал в Польше или Румынии.

"Собственное ядерное оружие - не фантастика"

Теоретически Германия может производить собственное ядерное оружие.

"Это не фантастика", - говорит Камп.

Все технологически развитые страны способны на это. Однако с политической точки зрения такой шаг стал бы катастрофой для Германии, прежде всего из-за её исторической ответственности.

Два международных договора запрещают Германии иметь собственное ядерное оружие: во-первых, Договор 2+4 от 1990 года, заключённый с державами-победительницами после воссоединения Германии. Второй - Договор о нераспространении ядерного оружия, который Федеративная Республика Германия подписала в 1969 году.

Теоретически Германия может выйти из обоих договоров, но на практике это вряд ли возможно с политической и социальной точек зрения.

Германия и другие страны НАТО не подписали ещё один договор - Договор ООН о запрещении ядерного оружия, который действует с января 2021 года. Ядерные державы также отказались его подписывать. Цель договора - мир без ядерного оружия.

Население Германии практически не поддерживает идею создания собственного ядерного оружия. Только около трети немцев выступают за это.

И в любом случае в этом нет необходимости. Даже без США Германия остаётся защищенной в рамках НАТО ядерными арсеналами Франции и Великобритании.

#ядерное оружие #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Когда Чубайс распродавал заводы,фабрики и занимался приватизацией,чтобы заплатить Штатам контрибуцию в 1млрд долларов в день,то выделяли даже уран из боеголовок и отправляли в США и сколько ядерного оружия осталось после сдачи СССР и развала армии ,не знает никто Да и зачем колонии надо было оставлять ядерное оружие?! Поэтому,думаю,в России нет ничего,а остальное все совместная игра элит. Ведь даже специально договорились не проводить испытания ядерного оружия ,потому как России ответить то нечем.. И Трамп не проводит ..Хотя какая разница.Испытания без боеголовок проводят,ас ними,видишь,ли нельзя,а почему?; А потому что у России нет ядерного оружия.Было бы глупо,победив в Холодной войне и взимая контрибуцию,оставить противнику ядерное оружие 😀👅

    1
    7

