Канцлер ФРГ в телефонной беседе с президентом Украины призвал его "энергично продвигать вперед борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы". Зеленский пообещал вернуть доверие партнеров.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 13 ноября, призвал его "энергично продвигать вперед борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, в особенности с области правового государства". Разговор политиков состоялся на фоне коррупционного скандала вокруг украинской госкомпании "Энергоатом".

В свою очередь Зеленский проинформировал Мерца о ходе расследования в отношении членов правительства Украины, ушедших в отставку, и пообещал "полную прозрачность и долгосрочную поддержку антикоррупционным органам, а также дальнейшие срочные меры, направленные на то, чтобы вернуть доверие населения Украины, европейских партнеров и международных доноров" своей страны, говорится в пресс-релизе на сайте правительства Германии.

Зеленский поблагодарил Мерца за поддержку

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Фридриха Мерца за поддержку Германии, особенно в сфере воздушной обороны и защиты украинской энергетической инфраструктуры. Также президент Украины и глава германского правительства договорились продолжать усилия по достижению прекращения огня и долгосрочного мира при тесном согласовании действий с европейскими и трансатлантическими партнерами, указывает пресс-служба канцлера ФРГ.

Со своей стороны Мерц подчеркнул, что Германия совместно со своими западными партнерами продолжит оказывать давление на Москву, чтобы добиться от России серьезного участия в мирных переговорах. В этой связи будет продолжена работа над "эффективным использованием заблокированных российских государственных активов", следует из документа.

Еще одной темой разговора стала ситуация украинских беженцев. Украинский президент займется вопросом, связанным с участившимися выездами молодых украинских мужчин в ЕС, говорится в сообщении.

Коррупционный скандал в "Энергоатоме"

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее на этой неделе сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в украинской госкомпании "Энергоатом" .

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика", - заявило НАБУ.

Санкции Украины против Тимура Миндича и Александра Цукермана

Организаторами масштабной коррупционной схемы в госкомпании "Энергоатом" следователи НАБУ назвали финансиста Александра Цукермана и бизнесмена Тимура Миндича - давнего соратника Зеленского и совладельца студии "Квартал 95". 13 ноября Владимир Зеленский подписал указ о введении против них санкций. Миндич и Цукерман лишены государственных наград, их активы в Украине заблокированы на три года, возможность осуществлять торговые операции прекращена. Кроме того, Миндичу и Цукерману запрещено приобретать в собственность земельные участки в Украине.

10 ноября правоохранители провели обыски у Тимура Миндича , в "Энергоатоме", а также у министра юстиции Украины Германа Галущенко. Сам Миндич, однако, покинул Украину незадолго до этого.

Погранслужба Украины: Выезд Миндича из страны был законным

12 ноября на фоне широкого общественного резонанса Государственная пограничная служба Украины выступила с заявлением, что она провела "собственное служебное расследование, чтобы установить обстоятельства пересечения границы" Тимуром Миндичем и выяснила, что пересечение границы было законным.

"Он (Тимур Миндич. - Ред.) был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Отдельно отметим, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины, - говорится в сообщении ГПСУ в соцсети Facebook . - Также Государственная пограничная служба Украины не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны были бы пользоваться инспекторы пограничной службы в случае обнаружения этого гражданина на государственной границе, в частности, относительно запрета ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы".