Скандал с коррупцией закрывает «шлагбаум» евроинтеграции для Украины 0 878

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Скандал с коррупцией закрывает «шлагбаум» евроинтеграции для Украины
ФОТО: Unsplash

Юридические трудности использования замороженных российских активов для репарационного кредита на 140 миллиардов евро теперь усиливаются подозрениями относительно того, как эти деньги могут быть использованы. Об этом пишет La Repubblica.

Хищение государственных средств в области энергетики в объемах более ста миллионов долларов вызывает существенное беспокойство в Европе.

Во время заседания Еврогруппы в среду 12 ноября, на котором снова обсуждались инструменты, которые будут использованы для финансирования украинского сопротивления в течение следующих двух лет, несколько министров финансов стран неоднократно упоминали коррупционный кейс "Мидаса".

К тому же, коррупционный скандал в Украине разразился на фоне последнего отчета Европейской комиссии по странам-кандидатам на вступление в ЕС, который был представлен на прошлой неделе. Он содержит однозначную оценку того, что "в борьбе с коррупцией в Украине достигнут ограниченный прогресс".

В отчете упоминается и временная отмена в июле независимости антикоррупционных органов, НАБУ и САП, которые и занимаются делом о хищении ста миллионов долларов госсредств сейчас.

Эти учреждения, как отмечается в отчете, "сообщают о растущем давлении со стороны государственных органов". Кроме того, говорится, что "существует тенденция к стагнации" в борьбе с коррупцией в стране.

La Repubblica сравнивает коррупционный скандал в Украине с масштабным итальянским расследованием "Mani Pulite" ("Чистые руки") в начале 1990-х годов, которое выявило прочную коррупционную связь между политикой и бизнесом в стране.

Операция "Мидас": хищение ста миллионов долларов

В понедельник НАБУ и САП обнародовали часть записей, которые касаются масштабного коррупционного дела в энергетике. Согласно сообщениям, дело шло о хищении государственных средств АО "НАЭК "Энергоатом".

К масштабному хищению на госпредприятии якобы могут быть причастны министр энергетики Светлана Гринчук и действующий министр юстиции Герман Галущенко, который занимал ранее должность министра энергетики. Президент Зеленский отреагировал на эту информацию, заявив, что оба лица не могут оставаться на должностях.

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас первой из должностных лиц ЕС прокомментировала дело "Мидаса", отметив, что коррупционеры разворовывали деньги народа, которые должны были попасть на передовую.

#Украина #Европа #коррупция #энергетика #политика
