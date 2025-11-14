Тысячи так называемых младших врачей в Англии в пятницу начали пятидневную забастовку с требованием повысить зарплаты и увеличить количество мест для обучения, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Британская медицинская ассоциация (BMA) указывает, что необходимо повысить зарплаты ещё на 26%, чтобы восстановить реальный уровень доходов врачей до показателей 20-летней давности.

Тем временем министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что повышения зарплат больше не будет, напомнив, что за последние три года они уже выросли на 28,9%.

Кроме того, BMA требует увеличить количество доступных учебных мест. Врачи поясняют, что в некоторых случаях на 10 000 мест для прохождения дополнительного обучения с целью повышения квалификации до уровня старшего врача претендуют более 30 000 человек.

По словам ассоциации, из-за этого многие врачи, даже после многолетней резидентуры, не могут получить постоянное место работы.

С марта 2023 года младшие врачи в Англии, которые составляют почти половину медицинского персонала Национальной службы здравоохранения (NHS), неоднократно устраивали забастовки. В начале прошлого года прошла шестидневная забастовка, ставшая самой продолжительной в истории NHS.