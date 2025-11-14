Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Англии врачи объявили пятидневную забастовку 0 272

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Англии врачи объявили пятидневную забастовку
ФОТО: Unsplash

Тысячи так называемых младших врачей в Англии в пятницу начали пятидневную забастовку с требованием повысить зарплаты и увеличить количество мест для обучения, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Британская медицинская ассоциация (BMA) указывает, что необходимо повысить зарплаты ещё на 26%, чтобы восстановить реальный уровень доходов врачей до показателей 20-летней давности.

Тем временем министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что повышения зарплат больше не будет, напомнив, что за последние три года они уже выросли на 28,9%.

Кроме того, BMA требует увеличить количество доступных учебных мест. Врачи поясняют, что в некоторых случаях на 10 000 мест для прохождения дополнительного обучения с целью повышения квалификации до уровня старшего врача претендуют более 30 000 человек.

По словам ассоциации, из-за этого многие врачи, даже после многолетней резидентуры, не могут получить постоянное место работы.

С марта 2023 года младшие врачи в Англии, которые составляют почти половину медицинского персонала Национальной службы здравоохранения (NHS), неоднократно устраивали забастовки. В начале прошлого года прошла шестидневная забастовка, ставшая самой продолжительной в истории NHS.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #Великобритания #зарплата #врачи #забастовка #обучение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео