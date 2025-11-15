Трамп приказал главе Минюста Пэм Бонди начать расследование связей между видными демократами, включая бывшего президента США Билла Клинтона, и осужденным Джеффри Эпштейном после того, как Конгресс опубликовал новые электронные письма.

Президент США Дональд Трамп приказал Министерству юстиции расследовать связи опального финансиста и осужденного преступника Джеффри Эпштейна с несколькими крупными банками и законодателями-демократами, включая бывшего президента Билла Клинтона. О новых фигурантах стало известно из электронных писем, недавно опубликованных Конгрессом.

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовал в среду электронные письма, принадлежащие Джеффри Эпштейну. В них сообщается о его беседах со многими известными предпринимателями, законодателями и влиятельными лицами в США и за рубежом.

Трамп обвинил Демократическую партию в попытке "снова раскрутить мистификацию об Эпштейне", чтобы "отвлечься от всех своих плохих политик и потерь, особенно от эмбарго на остановку работы".

Он обвинил партию в том, что она находится в "полном беспорядке", и еще раз повторил, что Эпштейн сам был сторонником демократов.

"Эпштейн был демократом, и он - проблема демократов, а не республиканцев! - написал он в пятницу. - Спросите Билла Клинтона, Рида Хоффмана и Ларри Саммерса об Эпштейне, они знают о нем все, не тратьте свое время на Трампа. У меня есть страна, которой я должен управлять!"

В отдельном посте он сообщил, что поручил генеральному прокурору США Пэм Бонди расследовать связи Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, который занимал пост министра финансов при Клинтоне, и Ридом Хоффманом, основателем LinkedIn и видным донором демократов.

"Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции вместе с нашими великими патриотами из ФБР расследовать участие Джеффри Эпштейна и его отношения с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и учреждениями, чтобы определить, что происходило с ними и с ним", - заявил Трамп.

Клинтон решительно отрицает любые правонарушения или осведомленность о преступлениях Эпштейна. Крупнейший банк США J.P. Morgan Chase также пошел по аналогичному пути, заявив о своем сожалении по поводу связи с опальным бывшим финансистом.

"Мы сожалеем о любых связях с этим человеком, но не помогали ему совершать его отвратительные действия" и "прекратили наши отношения с ним за несколько лет до его ареста по обвинению в секс-торговле", - заявила Патриция Векслер, пресс-секретарь J.P. Morgan Chase.

В ответ на это Бонди на своей странице X объявила, что назначила прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона для надзора за расследованием, которое поручил провести Трамп.

"Клейтон - один из самых способных и надежных прокуроров в стране, и я попросила его возглавить дело", - написала Бонди.

"Как и в любом другом деле, Департамент будет заниматься этим срочно и добросовестно, чтобы дать ответы американскому народу".

Это расследование проводится всего за неделю до голосования в Палате представителей - нижней палате Конгресса США - по вопросу о том, должно ли Министерство юстиции обнародовать все свои файлы в связи с Эпштейном, который в 2019 году в ожидании суда умер в тюрьме в результате самоубийства.

В пятницу конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин призвала Трампа обеспечить условия, при которых республиканцы в Палате представителей проголосовали бы за обнародование документов. Она отметила, что отказ сделать это будет "огромным просчетом" со стороны президента США.

Грин вместе с четырьмя другими республиканцами подписала набравшую 218 подписей петицию, призывающую обнародовать все файлы Эпштейна.