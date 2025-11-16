Незамеченным осталось знаковое событие: власти российской столицы отвергли призыв сохранить потомкам заповедник национального и европейского масштаба.

Госдума отклонила законопроект, направленный на предотвращение застройки национального парка «Лосиный остров» в Москве. Для этого предлагалось вернуть полномочия по охране территории на федеральный уровень (Москве они были переданы странным образом в конце 2023 года). Законопроект в защиту жемчужины природы еще в начале прошлого года внесли депутаты от КПРФ, избранные в Москве.

В пояснительной записке к документу сказано, что национальный парк «Лосиный остров» является крупнейшим в Европе заповедником, расположенным в черте города, за что его называют «легкими столицы». Два года назад полномочия по охране территории были переданы Москве, для чего утвердили поправки в закон «О статусе столицы РФ» и в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Приняли их довольно странным образом, фактически путем подмены одного законопроекта другим.

Изменения фактически предусматривали и возможность строительства на территории «Лосиного острова» автомобильных дорог, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, линий связи. И вот строительство уже идет полным ходом, уничтожая «Лосиный остров» как заповедную территорию, национальный парк, как дом для флоры и фауны, в том числе краснокнижной. Следует заметить: заповедник может таковым оставаться до тех пор, пока не начинается так называемое его ограниченное хозяйственное использование, здесь нет золотой середины.

Два года назад, когда «Лосиный остров» передавался Москве, мэр Сергей Собянин пообещал «Лосиный остров» не застраивать. Но, с тех пор по территории заказника прошла Северо-Восточная хорда. «После завершения строительства хорды экосистема данной части парка пришла в упадок, а обещанные мероприятия по ее восстановлению, например строительство экодуков через хорду и Московское центральное кольцо, теперь признаются нецелесообразными из-за утраты экологической ценности этой отсеченной территории парка», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Началось в национальном парке и жилищное строительство. Построенный там ЖК «Сказочный лес» знаменит не только тем, что положил начало незаконному освоению заповедной природной территории, но и обманутыми дольщиками. Теперь к этому памятнику бесхозяйственности еще и дорогу собираются проложить. Через лес, разумеется.

Авторы законопроекта пришли к выводу, что, передавая столичной власти контроль за «Лосиным островом», законодатели ошиблись. Двухлетнее применение его уже привело к деградации значительной части заповедника. Чтобы предотвратить такие ситуации в будущем, разработчики предлагали аннулировать ранее принятые поправки в законодательство о передаче Москве забот по охране и признать их утратившими силу. «Это позволит сохранить уникальную природу национального парка «Лосиный остров» не только для нынешнего, но и для будущего поколения москвичей», — говорилось в пояснительной записке.

Мэрия Москвы давно взяла курс на застройку оставшихся зеленых зон. Под лозунгом «Город должен развиваться» особо охраняемые природные территории были одним мановением начальственной руки превращены в так называемые зеленые зоны с непонятным статусом. Но очень скоро и от них ничего не останется. Ведь толстосумы хотят жить в экологически чистых местах, а для этого нужно эти места застроить. А девелоперы спят и видят стройки там, где еще совсем недавно это было невозможно. Застройка территорий парков «Северное Тушино» и «Крылатские холмы», их коммерциализация; угроза уничтожения парка «Трудовые резервы» в Южном Тушино для застройки прибрежной территории Химкинского водохранилища; застройка торговыми павильонами территории парка «Сокольники»; уничтожение зеленой территории парка «Долина реки Коршунихи» для строительства дороги; массовая вырубка деревьев возле парка «Покровское-Стрешнево» для строительства платной магистрали; проведение «благоустройства» без согласований на природной территории и объекте культурного наследия «Ивановские пруды»; незаконные работы по благоустройству Гольяновского пруда и парка, создание на природоохранном участке ООЗТ «Долина реки Очаковки» «зоны отдыха»; нарушение природоохранного законодательства в Битцевском лесу: проведение на его территории строительных работ. И это далеко не полный список.

Власти уже уничтожили леса первой категории защиты, лесной защитный пояс, который десятилетиями создавался вокруг Москвы. Теперь этот источник кислорода и прохлады сплошь застроен. Нынче, похоже, не дает покоя неуемное желание разрушить до основания созданное другими поколениями.

В итоге за законопроект в защиту «Лосиного острова» проголосовали 84 депутата — фракции КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Не голосовали 364 человека — фракции «Единой России» и ЛДПР заблокировали принятие законопроекта. Примечательно, что содокладчиком от «Единой России» при рассмотрении законопроекта был уроженец Башкортостана, бывший главный судебный пристав этой республики Зариф Байгускаров, проживающий в Москве с 2016 года.

О политике властей в отношении экологии и граждан, защищающих окружающую среду, говорят и недавние факты. Акция защитников национального парка «Лосиный остров» 9 ноября закончилась задержаниями активистов. Полиция крутила и вязала даже женщин. А ведь жители близлежащих городов Королева, Мытищ и других населенных пунктов всего лишь пришли выяснить, на каком основании рабочие готовят площадку для строительства дороги через «Лосиный остров». Активисты подчеркнули, что не митингуют и не занимаются ничем противозаконным, а лишь защищают природу. Среди задержанных оказался и бывший латвийский активист Бенес Айо, новоиспеченный гражданин России, ныне общественный инспектор Росприроднадзора.

А в это время

Очередная стройка начата почти у самой реки Сетунь, на улице Минская. Дорога прошла по гнездовьям уток в некогда охраняемой природной территории. Как это часто бывает, разрушение природного ландшафта прикрыто благими намерениями — строительством спортивного комплекса. Притом что в микрорайоне поблизости уже есть такой комплекс с футбольным полем и беговыми дорожками. Несколько лет назад, когда возводили очередной элитный жилой комплекс, разразился скандал федерального масштаба. Ныне об этом медиа даже не сообщают. Тем временем берега Сетуни в этом районе уже застроены или застраиваются.