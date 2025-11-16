Baltijas balss logotype
Российский пилот МиГ-31 посоветовал спецслужбам Запада как надо вербовать на угон истребителя 1 12933

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российский пилот МиГ-31 посоветовал спецслужбам Запада как надо вербовать на угон истребителя
ФОТО: Youtube

Пилот МиГ-31: агента, вербовавшего его на угон самолета, выдал говор. А если не говор, то вербовка бы удалась?

Российский пилот назвал главную ошибку человека, вербовавшего его на угон советского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом он рассказал на опубликованном на Youtube видео.

На опубликованных кадрах летчик говорит, что получил сообщение от мужчины, представившегося журналистом Bellingcat. Он представил фото пресс-карты. Во время разговора пилот услышал у собеседника характерное произношение буквы «Г», которое выдало его украинское происхождение.

Ранее в ФСБ России заявили опредотвращении провокации, якобы разработанной украинской разведкой с помощью Великобритании. Иностранные спецслужбы будто бы пытались завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 еще осенью 2024 года, утверждают россияне.

Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана. Киев якобы планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где по утверждениям россиян он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    16-го ноября

    в одной статье 3 раза якобы,можно подумать,что укры и их английские кураторы не знали,что из-за конструктивных особенностей кабины МИГ 31 штурман не смог бы посадить самолёт,значит добивались реальной провокации.

    18
    2

