Пилот МиГ-31: агента, вербовавшего его на угон самолета, выдал говор. А если не говор, то вербовка бы удалась?

Российский пилот назвал главную ошибку человека, вербовавшего его на угон советского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом он рассказал на опубликованном на Youtube видео.

На опубликованных кадрах летчик говорит, что получил сообщение от мужчины, представившегося журналистом Bellingcat. Он представил фото пресс-карты. Во время разговора пилот услышал у собеседника характерное произношение буквы «Г», которое выдало его украинское происхождение.

Ранее в ФСБ России заявили опредотвращении провокации, якобы разработанной украинской разведкой с помощью Великобритании. Иностранные спецслужбы будто бы пытались завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 еще осенью 2024 года, утверждают россияне.

Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана. Киев якобы планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где по утверждениям россиян он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.