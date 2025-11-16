Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Время тратить деньги: Германия заплатит 100 миллионов евро за защиту от беспилотников 0 78

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Время тратить деньги: Германия заплатит 100 миллионов евро за защиту от беспилотников
ФОТО: Unsplash

Правительство Германии хочет заплатить 100 миллионов евро за защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в связи с обнаружением похожих на них обломков у объектов инфраструктуры. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Федеральное правительство в краткосрочной перспективе инвестирует 100 миллионов евро в современную противодронную оборону», — отмечается в материале издания.

Также уточняется, что планы на закупку конкретных вооружений для уничтожения БПЛА остаются неизвестны. Предполагается, что за счет них будет укреплена безопасность аэропортов.

Ранее журнал Politico сообщал, что Вооруженные силы ФРГ не могут сбивать БПЛА во внутреннем воздушном пространстве страны — и во многом это связано с мерами защиты, принятыми для того, чтобы избежать повторения нацистского прошлого страны.

В частности, Конституция Германии, принятая под влиянием Второй мировой войны, прямо запрещает вооруженным силам играть ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности страны. Это связано с тем, что ее авторы помнили о том, как нацисты и их пособники исторически злоупотребляли военной мощью Германии для преследования левых политических сил.

Читайте нас также:
#авиация #инвестиции #безопасность #технологии #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео