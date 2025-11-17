Им обещают оплату около 2,5 долларов в час при 12-часовом рабочем дне.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о планах России привлечь до 12 тысяч северокорейских рабочих для сборки ударных дронов на предприятиях особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. По данным спецслужбы, северокорейские рабочие будут задействованы в производстве беспилотников типа «Шахед», которые Россия использует для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Для обсуждения деталей поставок рабочей силы, согласно информации ГУР, в конце октября в МИД РФ прошла встреча российских чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая занимается поиском и подбором корейских работников. В разведке уточнили, что рабочим из КНДР обещают оплату около 2,5 долларов в час при 12-часовом рабочем дне. «Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины», — подчеркнули в ГУР.

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал о сокращении поставок в Россию артиллерийских снарядов из Северной Кореи — после крупных поставок в 2023–2024 годах объемы в 2025-м снизились более чем вдвое из-за истощения северокорейских запасов. Вместе с тем, по словам военачальника, КНДР наращивает собственное производство FPV-дронов и беспилотников средней дальности.

Кроме того, Скибицкий заявил, что в 2025 году Россия может произвести до 120 тысяч дешевых планирующих авиабомб, включая около 500 новых дальнобойных модификаций.