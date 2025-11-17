Baltijas balss logotype
На Украине призвали чипировать мобилизованных мужчин

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Украине призвали чипировать мобилизованных мужчин
ФОТО: Global Look Press

Боец ВСУ в эфире телемарафона призвал чипировать мобилизованных, как собак.

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в эфире телемарафона призвал чипировать мобилизованных граждан, как собак. Трансляцию выступления вел телеканал «Киев 24».

«В XXI веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» — задался вопросом военнослужащий.

По его словам, в таком случае дезертиров можно было бы вычислить по GPS и вернуть обратно в часть.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект, согласно которому ряду мужчин, которые получили бронь на период мобилизации и военного положения, временно запретят выезжать за пределы страны.

#права человека #Украина #безопасность #оборона #мобилизация #армия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • Е
    Ехидный
    18-го ноября

    еще можно огурец в жопу вставить - при осмотре сразу будет видно кто мобилизованый , а кто нет !!!

    3
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го ноября

    Выступающий - технический дебил. Собачьи сипы не передают сигнал GPS, а просто в ответ на запрос сканера выдают вложенную информацию. Такая чипизация поможет только трупы идентифицировать, а на это власти Украины не пойдут - намного выгодней обьявить "пропавшим без вести" и не платить родственникам, на Украине такое сейчас сплошь и рядом.

    8
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Мимо проходил
    18-го ноября

    Можно жпс трекеры использовать. Там батарейки как раз хватит на время жизнедеятельности тела на фронте.

    2
    0
Читать все комментарии

