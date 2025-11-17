Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в эфире телемарафона призвал чипировать мобилизованных граждан, как собак. Трансляцию выступления вел телеканал «Киев 24».

«В XXI веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» — задался вопросом военнослужащий.

По его словам, в таком случае дезертиров можно было бы вычислить по GPS и вернуть обратно в часть.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект, согласно которому ряду мужчин, которые получили бронь на период мобилизации и военного положения, временно запретят выезжать за пределы страны.