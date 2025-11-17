Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг отстающих.

Латвия не в самом низу списка, но особо хвастаться нечем.

Согласно последнему отчету Евростата, средняя годовая заработная плата в странах Европейского союза в 2024 году выросла на 5,2%. Средний показатель по ЕС-27 составил 39 808 евро в год, увеличившись почти на 2 000 евро (в 2023 году он составлял 37 840 евро).

Лидером по размеру зарплат вновь стал Люксембург со средним показателем 82 969 евро в год, за ним следуют Дания с 71 565 евро и Ирландия с 61 051 евро.

В самом низу рейтинга расположились Болгария с 15 387 евро в год, Греция с 17 954 и Венгрия с 18 461 евро.

Показатели Германии и Франции превышают среднеевропейский уровень: 53 791 евро и 43 790 евро в год соответственно. А Испания и Италия занимают 12-е и 13-е места с почти одинаковой средней годовой зарплатой (33 700 и 33 523 соответственно).

Кипр находится чуть ниже, на 16-м месте с 27 611 евро, а Португалия - на 18-м с 24 818 евро в год. Наконец, Польша поднялась на одно место по сравнению с 2023 годом и с 21 246 евро находится на 22-й позиции.

Латвия - на 7-м месте с конца с 22 262 евро в год. Меньше средняя зарплата только в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Греции и Болгарии.