Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подсчитали размеры годовой зарплаты в странах ЕС. Почему Латвия - не Люксембург? 2 1175

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Подсчитали размеры годовой зарплаты в странах ЕС. Почему Латвия - не Люксембург?

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг отстающих.

Латвия не в самом низу списка, но особо хвастаться нечем.

Согласно последнему отчету Евростата, средняя годовая заработная плата в странах Европейского союза в 2024 году выросла на 5,2%. Средний показатель по ЕС-27 составил 39 808 евро в год, увеличившись почти на 2 000 евро (в 2023 году он составлял 37 840 евро).

Лидером по размеру зарплат вновь стал Люксембург со средним показателем 82 969 евро в год, за ним следуют Дания с 71 565 евро и Ирландия с 61 051 евро.

В самом низу рейтинга расположились Болгария с 15 387 евро в год, Греция с 17 954 и Венгрия с 18 461 евро.

Показатели Германии и Франции превышают среднеевропейский уровень: 53 791 евро и 43 790 евро в год соответственно. А Испания и Италия занимают 12-е и 13-е места с почти одинаковой средней годовой зарплатой (33 700 и 33 523 соответственно).

Кипр находится чуть ниже, на 16-м месте с 27 611 евро, а Португалия - на 18-м с 24 818 евро в год. Наконец, Польша поднялась на одно место по сравнению с 2023 годом и с 21 246 евро находится на 22-й позиции.

Латвия - на 7-м месте с конца с 22 262 евро в год. Меньше средняя зарплата только в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Греции и Болгарии.

Читайте нас также:
#Латвия #зарплата #рейтинг #Люксембург #Евросоюз #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    19-го ноября

    Потому что управлять вам по умолчанию не даео. По всей своей истории!!!!-ПО ВСЕЙ- ВАМИ КОМАНДЫВАЛИ НЕ ВЫ!!!!! УЧИТЕ ИСТОРИЮ.... КАК ПРОИСХОДИТ И СЕЙЧАС.... И ГДЕ ТЕПЕРЬ ЛАТВИЯ-ОТКРОЙТЕ ФОНД МВФ..... ВЫ УЖЕ И ДОЛГ ТО ОБСЛУЖИВАТЬ НЕ МОЖИТЕ, ВАМ ПРИХОДИТЬСЯ БРАТЬ ВНОВЬ В ДОЛГ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ОПЛАТИТЬ... ПОЗОРИЩЕ...... А НА ВАШ НАРОД-ВЫ ДАВНО НАЛАЖИЛИ... ЕЩЁ 30 ЛЕТ НАЗАД.....

    1
    0
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Потому что в 1991 году к власти пришли очень жадные люди из США и местные голодранцы,которые захотели обогатиться немеренно и стать элитой как на Старом западе,но до сих пор от них несёт дерьмецом,перебивая запах дорогих духов или одеколона.😈👽Их Лайтман,Глава Международной Каббалы называет самой паскудной нацией в мире...Частично абсолютно согласен.За редким исключением так и есть

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео