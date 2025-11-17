В последнее время в стране стало больше приезжих, чем из нее отбыло.

Речь идет о пунктах пропуска «Бобровники» — «Берестовица» и «Кузница Белостоцкая» — «Брузги». Их собираются открыть уже 17 ноября, сообщает МИД Польши.

Переходы могут быть вновь открыты благодаря тому, что восточная граница Польши и Европейского Союза защищена как никогда раньше,— говорится на сайте МИДа.

Переход в Кузнице Белостокской будет открыт только для пассажирского движения, а в Бобровниках также разрешат движение автобусов и грузов.

Переход в Бобровниках был закрыт с февраля 2023 года, после того, как в Беларуси вынесли приговор журналисту польского происхождения Анджею Почобуту. Его отправли в тюрьму на восемь лет за «разжигание вражды или розни» и «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Переход в Кузнице Белостокской был закрыт почти четыре года — с ноября 2021 года — из-за миграционного кризиса.

Между тем, до конца года правительства стран ЕС могут принять решение об исключении шести государств, включая Польшу, из общеевропейского миграционного пакта. Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик. Он сообщил брюссельским корреспондентам, что польский запрос о полном исключении уже направлен в Еврокомиссию и вскоре будет передан странам–членам ЕС для рассмотрения. По словам Душчика, заявление Польши тщательно подготовлено и хорошо обосновано.

Польша несёт значительные расходы, связанные с охраной восточной границы, и приняла беженцев, спасающихся от войны в Украине. Заместитель министра также дал отрицательную оценку самой системе приёма мигрантов.

«Релокация — неудачное решение, как и система выплат за каждого мигранта. Мы против этого. Разумеется, у нас есть статистические данные, отражающие особенности нашей миграционной политики и нашу позицию в этих дискуссиях. Мы проводим эту политику эффективно и достигаем в ней значительных успехов».

Помимо Польши, в следующем году от обязательств по приёму мигрантов могут быть освобождены Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия и Эстония. Страны же, которые испытывают наибольшее миграционное давление и нуждаются в поддержке, — это Греция, Кипр, Испания и Италия.

Тем временем, согласно данным Правительственного совета по вопросам народонаселения, за последнее десятилетие Польша из страны эмигрантов превратилась в страну, где число имигрантов превышает число эмигрнатов. Количество поляков, находящихся за границей в течение длительного времени — не менее года, в 2020–2023 годах стабилизировалось на уровне около полутора миллионов человек. В то же время, по оценкам, в Польше проживает примерно два с половиной миллиона мигрантов.