Субмарины с атомными силовыми установками для Южной Кореи неизбежно спровоцируют гонку вооружений, заявили в Пхеньяне. КНДР готовит контрмеры в связи с "конфронтационными намерениями" Вашингтона и Сеула, пишет DW.

Северная Корея считает, что соглашение между Сеулом и Вашингтоном о строительстве подлодок с атомными силовыми установками вызовет эффект "ядерного домино" в регионе. Об этом говорится в сообщении северокорейского госагентства ЦТАК, опубликованном во вторник, 18 ноября.

"Обладание Южной Кореей атомной подлодкой как основа вступления в путь "самостоятельного ядерного вооружения" неизбежно вызовет "явление ядерного домино" в регионе и более серьезные гонки вооружений", - сказано в сообщении. КНДР "примет более подходящие, реальные и ответные меры" в связи с "конфронтационными намерениями" США и Республики Корея.

Соглашение двух стран - "серьезная ситуация, которая дестабилизирует обстановку военной безопасности не только на Корейском полуострове, но и в АТР и вызывает неконтролируемую ядерную ситуацию в глобальном масштабе", считают в Северной Корее.

Строительство субмарин для Сеула

На минувшей неделе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён объявил о заключении соглашения с США в области безопасности и торговли, включающего планы по строительству субмарин. Вашингтон также поддержал разрешение для Сеула на обогащение урана и переработку отработавшего ядерного топлива.

Поддержка Дональдом Трампом идеи строительства и эксплуатации Южной Кореей подводных лодок с атомными силовыми установками вызвала беспокойство в регионе Восточной Азии. По итогам переговоров 29 октября с Ли Чжэ Мёном хозяин Белого дома сообщил, что первая субмарина для Сеула будет построена "на верфях Филадельфии". На данный момент в составе южнокорейских ВМС - только дизельные и электрические субмарины.

Сейчас подводные лодки с атомным двигателем есть у шести государств: США, России, Великобритании, Франции, Китая и Индии. Ряд других стран лишь разрабатывают такие субмарины. Среди прочих об этом заявляют и власти КНДР.

Эксперты предупреждают, что обе Кореи быстро втягиваются в гонку вооружений, а другие страны Северо-Восточной Азии увеличивают расходы на оборону. "Нет никаких сомнений, что мы уже пребываем в гонке вооружений. Среди союзников США в регионе растет озабоченность по поводу обещаний американцев в области безопасности", - сказал в интервью DW Андрей Ланьков, профессор истории и международных отношений сеульского Университета Кунмин.

