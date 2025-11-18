Baltijas balss logotype
Польский президент подписал закон о помощи беженцам - но в последний раз 0 276

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Соседи благодарят за солидарность.

Соседи благодарят за солидарность.

Это приведет к «концу украинского туризма за счет поляков».

«К украинскому меньшинству на третий год конфликта должны относиться так же, как ко всем другим нацменьшинствам в стране», - подчеркнул Кароль Навроцкий.

«Если вы смотрите на нас, премьер-министр, - заявил политик, обращаясь к главе польского правительства Дональду Туску, – то напоминаю, что я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я думаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала конфликта должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в нашей стране», — приводит слова Навроцкого издание Wiadomości.

Ранее глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий заявил, что Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам. По его словам, это приведет к «концу украинского туризма за счет поляков».

В свою очередь читатели польского издания Gazeta.pl крайне резко высказались в адрес занимающего пост президента Украины Владимира Зеленского, а также его страны после разразившегося в сфере энергетики коррупционного скандала, в котором оказался замешан соратник Зеленского – предприниматель Тимур Миндич.

«Жаль парней, которые гибнут за него на фронте»; «Из него такой же президент, как из дерьма пуля. Украина — не страна, а организованная преступная группировка»; «Украина — это мафиозная структура, обворовывающая Европу!» — отметили комментаторы.

#война РФ и Украины #туризм #Польша #Украина #беженцы #коррупция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

