The Telegraph: Северная Корея держит на границе с Украиной 10 000 своих солдат 0 153

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Войска диктатора Кима.

Войска диктатора Кима.

Военные гастарбайтеры проходят обучение, перенимая у россиян их опыт ведения захватнической войны.

В приграничных с Украиной регионах РФ до сих пор остаются около 10 тысяч военнослужащих КНДР. Они не задействованы в боях против ВСУ, а занимаются разминированием территории, где велись боевые действия. Об этом пишет The Telegraph.

Как пишет издание, район, где северокорейские войска занимаются разминированием - это как раз Курская и Белгородская области, куда в разное время заходили ВСУ. Ранее российские СМИ жаловались, что украинские войска оставили после себя "ранее невиданную плотность" противотанковых и противопехотных мин. Из-за минной угрозы эти районы остаются слишком опасными для возвращения гражданского населения.

"Значительная роль Северной Кореи в операциях России по разминированию подчеркивает желание обеих сторон продолжать развивать свои военные связи, которые, как заявил в прошлом месяце лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, "будут продвигаться без остановки", - пишет The Telegraph.

Издание также ссылается на недавнее видео Министерства обороны РФ. В нем рассказывается и показывается, что кроме проведения работ по разминированию, корейские солдаты также проходят обучение, перенимая у россиян их опыт ведения захватнической войны.

По подсчетам Главного управления разведки Украины, с 2023 года по сегодня Северная Корея передала России около 6,5 миллиона артиллерийских снарядов. Однако из-за опустошения складов в этом году объемы поставок резко сократились.

Вместе с тем Северная Корея начала массово производить военные беспилотники, в частности FPV-дроны и БПЛА среднего радиуса действия. В ГУР считают это практическим следствием участия северокорейской армии в российской агрессии против Украины.

#война РФ и Украины #Украина #Северная Корея #Россия #политика
