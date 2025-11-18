Baltijas balss logotype
В Израиле найдена древняя порно-фигурка с женщиной и гусем 1 857

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Laurent Davin / Hebrew University

Фото: Laurent Davin / Hebrew University

В Израиле нашли древнюю скульптуру, которая изображает соитие женщины и гуся.

Израильские археологи обнаружили на берегу Тивериадского озера необычный артефакт, созданный около 12 тысяч лет назад. Об этом сообщает The Times of Israel.

Уникальную глиняную фигурку, изображающую женщину и гуся, нашли при раскопках стоянки Нахаль-Эйн-Гев II. По мнению исследователей, она является древнейшим из известных науке порнографических сюжетов. Ученые интерпретируют сцену как символическое соитие, что указывает на сложные верования древних натуфийцев.

Эта небольшая по размеру — всего 3,7 сантиметра в высоту — скульптура была захоронена в специальном месте, использовавшемся для ритуальных погребений. «Вероятно, кто-то намеренно закопал фигурки и другие предметы в этом конкретном месте в качестве подношения или дара», — пояснил исследователь Лоран Давин. Помимо фигурки, на стоянке были найдены и другие скульптуры, но ни одна из них не изображает взаимодействия между людьми и животными.

Ученые подчеркивают, что гуси были не только основой рациона местной общины, но и важным символическим элементом их культуры, о чем свидетельствуют многочисленные кости и, вероятно, использование перьев. Обнаруженный артефакт радикально меняет представления о символическом мире и ритуальных практиках первых оседлых охотников-собирателей Леванта.

#история #Израиль #археология #символика #культура
(1)
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    А что можно найти в сегодняшнем Израиле?!Ещё порно фигурку двух мужиков да и только.😈

    8
    1

