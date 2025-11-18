Израильские археологи обнаружили на берегу Тивериадского озера необычный артефакт, созданный около 12 тысяч лет назад. Об этом сообщает The Times of Israel.

Уникальную глиняную фигурку, изображающую женщину и гуся, нашли при раскопках стоянки Нахаль-Эйн-Гев II. По мнению исследователей, она является древнейшим из известных науке порнографических сюжетов. Ученые интерпретируют сцену как символическое соитие, что указывает на сложные верования древних натуфийцев.

Эта небольшая по размеру — всего 3,7 сантиметра в высоту — скульптура была захоронена в специальном месте, использовавшемся для ритуальных погребений. «Вероятно, кто-то намеренно закопал фигурки и другие предметы в этом конкретном месте в качестве подношения или дара», — пояснил исследователь Лоран Давин. Помимо фигурки, на стоянке были найдены и другие скульптуры, но ни одна из них не изображает взаимодействия между людьми и животными.

Ученые подчеркивают, что гуси были не только основой рациона местной общины, но и важным символическим элементом их культуры, о чем свидетельствуют многочисленные кости и, вероятно, использование перьев. Обнаруженный артефакт радикально меняет представления о символическом мире и ритуальных практиках первых оседлых охотников-собирателей Леванта.