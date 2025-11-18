Из США депортировали несколько десятков граждан Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Сегодня через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки было возвращено 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение», — подтвердил Демченко.

Спикер ГПСУ подтвердил, что Киев получал от Вашингтона информацию о намерениях США депортировать выходцев с Украины без американского гражданства. Он добавил, что причины принудительного выдворения украинцев сейчас выясняются.