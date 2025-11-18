Baltijas balss logotype
В Киеве заявили о депортации украинцев из США 1 1358

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Киеве заявили о депортации украинцев из США
ФОТО: Global Look Press

Демченко: из США депортировали 50 граждан Украины.

Из США депортировали несколько десятков граждан Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Сегодня через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки было возвращено 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение», — подтвердил Демченко.

Спикер ГПСУ подтвердил, что Киев получал от Вашингтона информацию о намерениях США депортировать выходцев с Украины без американского гражданства. Он добавил, что причины принудительного выдворения украинцев сейчас выясняются.


#США #гражданство #Польша #Украина #миграция #депортация #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    18-го ноября

    Их из всех стран надо депортировать.Пусть домой едут,там война..родину надо защищать)))))))))))))))

    23
    5

