Президент Владимир Зеленский должен разъяснить странам Европейского союза (ЕС) ситуацию, связанную с коррупционным скандалом в энергетическом секторе Украины, иначе ей будет закрыта дорога в объединение. С таким призывом выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире, его слова приводит Wiadomości.

«Следует ожидать немедленного разъяснения со стороны Украины по этому вопросу — нужно выступить с четкими вопросами, выдвинуть украинскому государству и правительству ультиматум», — сказал политик.

При этом польский министр особо подчеркнул, что коррумпированная страна не может стать членом Евросоюза.

Ранее в Киеве рассказали о личном участии президента Украины Владимира Зеленского в коррупционной схеме. По словам бывшего украинского чиновника, Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны на 100 миллионов долларов.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмена называют в СМИ «кошельком» Зеленского.