Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Майк Помпео собрался заработать на ударных ракетах ВСУ 0 278

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Майк Помпео собрался заработать на ударных ракетах ВСУ

В этом году выручка компании составила около 1 миллиарда долларов.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в консультативный совет украинской оборонной компании Fire Point, производителя ракет "Фламинго". Как пишет Associated Press, компания создала консультативный совет и назначила Помпео его членом. При этом в совет директоров войдут ещё три человека. Главный технический директор компании Ирина Терех сообщила, что Fire Point также поручила крупной международной компании провести независимый аудит ценообразования и производства.

Критики, однако, указывают на непрозрачное происхождение компании и монополию на её контракты с Министерством обороны, а также указывают на предполагаемые связи с соратником президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, замешанным в крупном коррупционном скандале, пишет AP.

Издание также сообщает, что Fire Point стремится расширить свою деятельность по производству крылатых ракет, планируя более чем удвоить свои текущие мощности, и строит завод в Дании по производству ракетного топлива.

В этом году выручка компании составила около 1 миллиарда долларов.

По словам руководителей компании, Fire Point как минимум четыре раза успешно испытывала Flamingo на поле боя. В конце августа ракета была использована для удара по базе ФСБ в Армянске в оккупированном Крыму. На прошедшей неделе ракета была использована для удара по целям в российском городе Орёл. Компания не раскрыла информацию о текущих производственных мощностях, сославшись на соображения безопасности, но заявила, что производство идёт по плану.

Испытания и доводка — это постоянный процесс, сказал руководитель конструкторского отдела компании Максим.

"Пока мы проводим учебные пуски, поскольку наши ракеты были произведены всего полгода назад. Сейчас мы проводим тренировки, но по объектам на территории России и Крыма", — сказал он. По его словам, рабочие провели имитацию запуска ракеты, на этот раз окрашенной в чёрный цвет, которая будет использоваться в будущей миссии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская ракета "Фламинго" имела успешное боевое применение. Издание Le Figaro писало, что ракета была использована 9 раз в реальных операциях.

file-0b59d70f6e69ea1fc9c3711ad1bd38c1.jpg

В то же время эксперт Павел Нарожный отмечает, что заявленное расстояние ракеты "Фламинго" в 3000 км - вполне реалистично, но у нее есть другие проблемы, связанные с технологичностью. По его словам, чтобы ракета была менее заметна на на радарах, она должна лететь на высоте до 50 м, но навигационная система "Фламинго" не позволяет этого делать.

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #США #Украина #коррупция #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео