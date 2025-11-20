Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Cанкции влияют, но не так, как хотелось бы: Кремль преувеличивает свои потери - эксперт 1 432

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Cанкции влияют, но не так, как хотелось бы: Кремль преувеличивает свои потери - эксперт

Россия преувеличивает и дорисовывает цифры, утверждая о радикальном падении своего экспорта нефти после введения санкций США против нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", считает руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Там, где реальное уменьшение экспорта нефти на 18-22% по данным нашего объективного мониторинга (своими глазами), они рисуют 40-73%", - отметил эксперт.

Речь идет о свежей информации российских СМИ о том, что порт Приморск на Балтийском море на прошлой неделе зафиксировал падение отгрузок на 73%, до 43 тысячи тонн в сутки, а Усть-Луга - на 40%, до 43 тысячи тонн в сутки. Журналисты ссылались на данные центра ценовых индексов российского "Газпромбанка".

Как писал ранее Клименко, начало ноября отметилось падением экспорта нефти из РФ из-за санкций США, но его объем постепенно восстанавливается.

"В первой декаде ноября по сравнению с октябрем мы зафиксировали явное значительное отставание по объемам экспорта - на 30,9%. За первые 12 дней оно значительно уменьшилось (что свидетельствует о попытке РФ преодолеть первые эмоциональные настроения традиционных покупателей) - "минус" по объемам составил 18,4%. За первые 15 дней ноября отставание к показателям октября 2025 года составило почти столько же - 22,3%", - пояснил эксперт.

Андрей Клименко делает вывод, что санкции влияют на экспорт нефти из России, но Кремль всеми силами пытается это влияние уменьшить.

"Влияние это пока именно эмоциональное - на период, когда традиционные импортеры в Индии, Китае, Турции определяются со схемами обхода этих санкций, а также с тем, будут ли США это контролировать", - подытожил эксперт.

Читайте нас также:
#нефть #санкции #торговля #экспорт #кремль #потери #экономика #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Уже после года странного СВО стало понятно,для чего все затеяно и то,что российские олигархи и российская власть не пострадают,а пострадает население ,но надо ж как то населению выпаривать повышение цен и снижение уровня жизни-пожиому все объясняют санкциями,,врагами,,на Западе и в США с Англией,хотя являются ,по сути,людьми их же системы...И по национальному признаку тоже 👽😈

    0
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео