Франция как страна Европы должна быть готова терять своих детей и терпеть экономические лишения в борьбе с Россией. Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон, передает RTL.

«Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, (…) страдать экономически, так как приоритет, например, будет отдаваться оборонному производству, если мы не готовы к этому, значит мы находимся под угрозой», — заявил генерал, цитирует французское издание RTL.

Мандон добавил, что он приказал вооруженным силам страны «быть готовыми через три-четыре года». Он также призвал французов поддержать усилия военных в случае конфликта.

Ранее Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов во Франции. С таким заявлением военный выступил в интервью французской газете Ouest-France. «Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — сказал военный, отметив, что таким «дестабилизирующим действием» были «дела с постельными клопами».