Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генерал НАТО: надо готовиться терять своих детей в борьбе с Россией 5 3341

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Генерал НАТО: надо готовиться терять своих детей в борьбе с Россией
ФОТО: Unsplash

Франция как страна Европы должна быть готова терять своих детей и терпеть экономические лишения в борьбе с Россией. Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон, передает RTL.

«Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, (…) страдать экономически, так как приоритет, например, будет отдаваться оборонному производству, если мы не готовы к этому, значит мы находимся под угрозой», — заявил генерал, цитирует французское издание RTL.

Мандон добавил, что он приказал вооруженным силам страны «быть готовыми через три-четыре года». Он также призвал французов поддержать усилия военных в случае конфликта.

Ранее Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов во Франции. С таким заявлением военный выступил в интервью французской газете Ouest-France. «Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — сказал военный, отметив, что таким «дестабилизирующим действием» были «дела с постельными клопами».

Читайте нас также:
#Франция #безопасность #оборона #угроза #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
0
2
1
3
19

Оставить комментарий

(5)
  • L
    Lauris
    20-го ноября

    как сказала родственница: "' А ты Генегал НАТО выноси, роди, воспитай, выплати кредит на квартиру, работая на 2 работах, дай образование и отправь на войну своего единсвенного сына". Хотела бы посмотреть на твоё лицо МУЖИК о смерти своего единственного сына.

    4
    0
  • свп
    сила в правде
    20-го ноября

    Помню один вИдный деятель в германии, точь-в-точь ратовал за лишения и жертвы в угоду ариев. И закономерно сдох в бункере. Форматирование под 4 рейх идет полным ходом, но сами пока не поняли, кто будет локомотивом. То ли макарон, то ли усала сама поведет. А может внук деда сс? Прям тотализатор! Было бы смешно - если бы не было так грустно.

    13
    1
  • 20-го ноября

    вот своих детей и теряйте мои дети за стамбульскую конвенцию и прочие ценности воевать не будут. о мире думать надо а не о смерти и лишениях во благо шайки полумных

    28
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    20-го ноября

    Двдадааа... детей холопов терять, это не своих, если есть. Те, я уверен, будут высланы с котлетами денег подальше от фронта.

    56
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го ноября

    Этому Мандону надо поменять первую букву фамилии, ибо ведёт он себя как знаменитое "резиновое изделие номер два". Не терпится ему повоевать с Россией? Еще Пушкин сказал: "Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов". А-а-а, так вот за что латыши памятник пушкину снесли - правду говорил!

    113
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео