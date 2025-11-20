Baltijas balss logotype
Секс без согласия будет наказуем, даже если к жертве не применялось насилие

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BNS
Изображение к статье: Секс без согласия будет наказуем, даже если к жертве не применялось насилие

Правовая комиссия Рийгикогу в четверг поддержала законопроект о поправках к Пенитенциарному кодексу, согласно которому половой акт без согласия является изнасилованием, и направила документ на первое чтение в пленарный зал парламента.

Согласно законопроекту, для вступления в половую связь всегда требуется согласие второй стороны. Это согласие не обязательно должно быть словесным, но должно быть четко выраженным и добровольным. Секс без согласия будет наказуем даже в том случае, если к жертве не применялось насилие.

По словам председателя комиссии Мадиса Тимпсона, законопроект означает переход от рассмотрения сексуальных преступлений через призму силы и принуждения к концепции, основанной на согласии.

«Согласно исследованиям, 20% женщин в течение жизни подвергались сексуальному насилию. При этом число зарегистрированных преступлений на сексуальной почве растет, – сказал Тимпсон. – К сожалению, заявления об изнасиловании зачастую не приводят к возбуждению уголовного дела. Это означает, что невозможно ни расследовать произошедшее, ни привлечь предполагаемого преступника к ответственности».

«Эта поправка важна, чтобы лучше защищать жертв и предотвращать сексуальные преступления, – сказал Тимпсон. – Если сейчас необходимо устанавливать, мог ли потерпевший оказать сопротивление и осознавать происходящее, то согласно законопроекту нужно будет выяснять, выразил ли потерпевший свое согласие. Законопроект посылает четкий сигнал: если согласия нет, то это преступление».

Эстония присоединилась к Стамбульской конвенции Совета Европы, согласно которой вступление в половую связь с кем-либо без его согласия должно быть уголовно наказуемым. Законопроект приводит положения эстонского Пенитенциарного кодекса в соответствие со Стамбульской конвенцией.

Комиссия решила направить инициированный правительством законопроект о поправках к Пенитенциарному кодексу на первое чтение в пленарный зал Рийгикогу 2 декабря с предложением завершить его. После первого чтения правовая комиссия планирует организовать публичное обсуждение, на которое будут приглашены все стороны, высказавшие свое мнение в ходе подготовки законопроекта.

#преступность
  • Д
    Дед
    21-го ноября

    Думаете, этот закон выгоден для женщин? Нет, для мужчин. Каждый раз договор с печатью подписью, значит и постоянный договор женитьбы не нужен. Которая сегодня готова подписать, та и жена. Этот закон на разрушение института брака и семьи. Подписалась, значит мужик ответственности за детей не берет, а одна она детей не потянет.

  • JB
    Janis Berzin
    21-го ноября

    "Это согласие не обязательно должно быть словесным, но должно быть четко выраженным и добровольным" - что будет являться подтверждением согласия, имея юридическую силу? Типовой договор без подписи нотариуса и занесения в журнал регистрации половых актов? Или всё таки придется создавать госструктуры, контролирующие законность половых актов, Департамент Коитусов с региональными отделениями например? Можно ли будет избежать бюрократии подписав договор на половой акт через интернет-банк или Смарт АйДи или и только с помощью цифровой подписи? Кстати,в2025 году коэффициент рождаемости в Эстонии, как и общая тенденция рождаемости, продолжает снижаться.

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го ноября

    на портале latvia. lv нужно ввести раздел-Заявка на дружбу организмами, Заявка на один поцелуй и т. д все строго по талонам, по времени и все должно быть платно

  • SS
    Skad Skad
    20-го ноября

    Купил искуственную женскую вагину и горе не знаю. Так что пусть черные плодятся.

  • Е
    Ехидный
    20-го ноября

    теперь эстонцам можно яйца сдавать на депозит !!! как с женщиной не пререспишь - все равно посадят !!!!

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    ...она согласия не дала, но ноги раздвинула.

