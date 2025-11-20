Правовая комиссия Рийгикогу в четверг поддержала законопроект о поправках к Пенитенциарному кодексу, согласно которому половой акт без согласия является изнасилованием, и направила документ на первое чтение в пленарный зал парламента.

Согласно законопроекту, для вступления в половую связь всегда требуется согласие второй стороны. Это согласие не обязательно должно быть словесным, но должно быть четко выраженным и добровольным. Секс без согласия будет наказуем даже в том случае, если к жертве не применялось насилие.

По словам председателя комиссии Мадиса Тимпсона, законопроект означает переход от рассмотрения сексуальных преступлений через призму силы и принуждения к концепции, основанной на согласии.

«Согласно исследованиям, 20% женщин в течение жизни подвергались сексуальному насилию. При этом число зарегистрированных преступлений на сексуальной почве растет, – сказал Тимпсон. – К сожалению, заявления об изнасиловании зачастую не приводят к возбуждению уголовного дела. Это означает, что невозможно ни расследовать произошедшее, ни привлечь предполагаемого преступника к ответственности».

«Эта поправка важна, чтобы лучше защищать жертв и предотвращать сексуальные преступления, – сказал Тимпсон. – Если сейчас необходимо устанавливать, мог ли потерпевший оказать сопротивление и осознавать происходящее, то согласно законопроекту нужно будет выяснять, выразил ли потерпевший свое согласие. Законопроект посылает четкий сигнал: если согласия нет, то это преступление».

Эстония присоединилась к Стамбульской конвенции Совета Европы, согласно которой вступление в половую связь с кем-либо без его согласия должно быть уголовно наказуемым. Законопроект приводит положения эстонского Пенитенциарного кодекса в соответствие со Стамбульской конвенцией.

Комиссия решила направить инициированный правительством законопроект о поправках к Пенитенциарному кодексу на первое чтение в пленарный зал Рийгикогу 2 декабря с предложением завершить его. После первого чтения правовая комиссия планирует организовать публичное обсуждение, на которое будут приглашены все стороны, высказавшие свое мнение в ходе подготовки законопроекта.