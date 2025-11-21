Крупнейший покупатель российской нефти — Reliance Industries из Индии — объявил о полном прекращении поставок из РФ.

Компания прекратила импорт сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Джамнагаре с 20 ноября. С 1 декабря комплекс будет получать сырье только нероссийского происхождения.

В 2021 году индийская организация приобрела российской нефти на 85 миллионов долларов, а в 2023-м — на пике — на 11,7 миллиарда долларов. Нынешнее решение связали с новыми санкциями США и Европейского союза в отношении Москвы.

Администрация американского президента Дональда Трампа приветствовала такой шаг. В Вашингтоне отметили, что он направлен на достижение существенного прогресса на торговых переговорах между двумя странами.